В честь Столетия революции коммунисты из 80 стран мира возложили цветы к Мавзолею. ФАН-ТВ

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Страна отмечает Столетие Великой социалистической революции. Под руководством Центрального и Московского городского комитета Коммунистической партии России в столице прошла торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата и Мавзолею Владимира Ленина. В праздничных мероприятиях приняли участие корреспонденты ФАН-ТВ.

Больше тысячи людей с цветами, флагами, плакатами, фотографиями лидеров советского государства выстроились в огромную колонну. В честь юбилея Великого Октября в Москву прибыли представители 120 политических партий из 80 с лишним стран мира, члены 20-ти международных демократических организаций, активисты левого движения. Самые многочисленные делегации – из Бразилии и Вьетнама.

– Ленин – это как лучший человек в мире! Вьетнам и Россия – это дружба и лучшие отношения. Вьетнам воевал с США, и очень много от СССР было помощи для победы Вьетнама, – говорит гость из Вьетнам по имени Ван.

– Мы здесь по случаю Столетия социалистической революции. Мы очень счастливы, мы действительно гордимся ее достижениями, – делится эмоциями Салоа Басаве из Испании.

– Самое величайшее событие в моей жизни! Дороже моей жизни! Мой последний парад, я как на «Варяге», – радуется пожилой участник демонстрации по имени Владимир. – Коммунизм живет! 90 миллионов в Китае. Съезд вы видели? 90 миллионов коммунистов! А там полтора миллиарда населения. Так это результат – результат наших коммунистов, Сталина, нашей советской эпохи.

– Мне кажется, в отличие от нас, молодежь сегодня другая. Они мыслят по-другому. И как-то эта дата ушла от них далеко-далеко, – отмечает в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ Эмма Малова, секретарь первичного партийного отделения КПРФ, член организации «Дети войны». – Вот нашим молодым, кто поднимал целину, кто ездил на комсомольские стройки, кто жил, и душа принадлежала человеку и той Родине, тем людям, которые делали октябрь 1917 года… Мы считаем, что эти люди достойны уважения на века.

Первым возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Геннадий Зюганов. Вслед за лидером коммунистов дань памяти ушедшей, но живущей в сердцах эпохе отдали руководители КПРФ, депутаты Государственной Думы, региональных парламентов, коммунисты и комсомольцы московских городских отделений партии.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, общаясь с журналистами, сказал:

– За последние 15 лет число миллиардеров увеличилось в шесть раз, а голодающих прибывает с каждым днем. В нашей стране не было бедных и нищих. Сегодня 22 миллиона граждан России живут ниже черты бедности. Ситуация по-прежнему обостряется, американский глобализм снова угрожает войной, в том числе и ядерной. Поэтому без сплочения левых, народно-патриотических сил невозможно выбраться из этого кризиса. В прошлом веке из двух великих кризисов спас Великий Октябрь и наша Великая Победа. В этот раз сплоченность всех прогрессивных сил требуется как никогда.

Геннадий Бенов, член ЦК КПРФ, председатель ЦИК Международного объединенного Союза Советских офицеров, генерал-лейтенант в отставке, доктор политических наук пообщался с репортером ФАН-ТВ:

– Я думаю, что наша сейчас главная задача – вернуть завоевания Октября нашему народу.

– А как это сделать?

– А цель – это нужна повседневная, настойчивая работа по разъяснению того, что с нами сделали, для того чтобы исправить эти ошибки. И мы стараемся!

– А коммунизм сегодня жив в России? Какие настроения?

– Жив! Настроения боевые, компартия дышит широкой грудью, глубоким дыханием, набирает стартовые позиции перед президентскими выборами!

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Один из главных сакральных символов коммунизма – Мавзолей Ленина. Пестрая процессия активистов социалистического движения почтила память великого вождя пролетариата, скандируя задорные лозунги и распевая советские песни.

«Братский союз и свобода – вот наш девиз боевой!» – дружно поют пенсионерки, вышедшие на демонстрацию с портретами Ленина и Сталина.

Владимир Родин, депутат Государственной Думы 6 созыва, секретарь московского Горкома КРПФ, член ЦК КПРФ, прокомментировал участие такого большого количества людей в мероприятиях, посвященных Столетию революции:

– Мы специально даже не зазывали их сюда, они сами инициировали, все партии направили своих представителей. Это говорит о популярности идей Октябрьской революции. Прошло сто лет, и люди их не забыли! Они через сто лет приехали к основателю нашего государства, к тому, кто реализовал на практике теорию Маркса, и, я думаю, эти идеи не могут умереть!

Сергей пришел на мероприятие в центре Москвы вместе с сыном Марком.

– К 1917 году деградация страны достигла дна, что называется, и от этого дна был нужен толчок. К сожалению, толчок получился кровавый, но без него никуда, – рассуждает мужчина. – К ноябрю 1917 года большевики были той объединяющей силой, которая, по большому счету, страну и начала восстанавливать. К сожалению, дядя Горбачев был плохим наследником, страну развалил опять, этому товарищу придется собирать. Да, Марк?

Сын с готовностью делится с корреспондентом ФАН-ТВ своими планами на жизнь:

– Я сначала буду танкистом, потом президентом, потом писателем.

– Как ты будешь править, когда ты будешь президентом?

– Ну, я думаю, что хорошо. Всякие восстания, за фашистов которые, я буду подавлять!

В демонстрации принимает участие молодой человек по имени Алексей:

– Идеи социального равенства всегда будут популярны, потому что сейчас большая проблема с социальными лифтами, и идеи, которые подняли наши предки на знамя в 1917 году, снова популярны, набирают популярность в обществе. Все идет к тому, что у нас снова когда-нибудь будет общество равных возможностей, и будут совершенно другие социальные ценности, нежели сейчас. Люди устремят взгляд вверх, захотят полететь в космос к далеким планетам, снова все будут желать именно этого. Многие же говорят, что у нас большая проблема среди молодежи насчет социального разложения и всего прочего. Я в это не верю. Я верю, что все будет замечательно!

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