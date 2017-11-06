Техасский стрелок был одет в военную форму

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Остин (Техас), 6 ноября. Человек, который расстрелял посетителей баптистской церкви в американском штате Техас, был одет в военную форму.

В Twitter сообщается, что одетый в военную форму мужчина убил 27 человек. Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что среди погибших и пострадавших есть дети.

BREAKING: Texas church gunman was dressed in military clothing. — BNL NEWS (@BreakingNLive) November 5, 2017

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей странице в социальной сети выразил соболезнования близким погибших и пострадавших во время стрельбы в Техасе. Американский лидер сообщил, что на месте работают сотрудники Федеральной службы безопасности.

