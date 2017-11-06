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Техасский стрелок был одет в военную форму
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    Техасский стрелок был одет в военную форму

    0:18  6 Ноября 2017
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    Техасский стрелок был одет в военную форму

    Остин (Техас), 6 ноября. Человек, который расстрелял посетителей баптистской церкви в американском штате Техас, был одет в военную форму.

    В Twitter сообщается, что одетый в военную форму мужчина убил 27 человек. Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что среди погибших и пострадавших есть дети.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей странице в социальной сети выразил соболезнования близким погибших и пострадавших во время стрельбы в Техасе. Американский лидер сообщил, что на месте работают сотрудники Федеральной службы безопасности.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #сша #техас
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