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Политика
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Вертолет с высокопоставленными чиновниками разбился на юге Саудовской Аравии
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    Вертолет с высокопоставленными чиновниками разбился на юге Саудовской Аравии

    0:16  6 Ноября 2017
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    Вертолет с высокопоставленными чиновниками разбился на юге Саудовской Аравии

    Эр-Рияд, 6 ноября. Вертолет с высокопоставленными лицами разбился на юге Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Jazeera.

    По данным агентства, все девять человек, находившихся на борту воздушного судна, погибли. Известно, что в числе погибших оказался заместитель эмира округа принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и глава полиции Асира.

    На государственном телевидении Саудовской Аравии уже подтвердили гибель одного из членов королевской семьи и восьми высокопоставленных чиновников. Al Jazeera уточняет, что целью поездки была инспекция.

    Ранее стало известно, что ученые, погибшие при крушении Ми-8, случайно оказались на борту вертолета. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #саудовская аравия #вертолет #эр-рияд
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