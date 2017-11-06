Вертолет с высокопоставленными чиновниками разбился на юге Саудовской Аравии

В Избранное

Эр-Рияд, 6 ноября. Вертолет с высокопоставленными лицами разбился на юге Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным агентства, все девять человек, находившихся на борту воздушного судна, погибли. Известно, что в числе погибших оказался заместитель эмира округа принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и глава полиции Асира.

На государственном телевидении Саудовской Аравии уже подтвердили гибель одного из членов королевской семьи и восьми высокопоставленных чиновников. Al Jazeera уточняет, что целью поездки была инспекция.

Ранее стало известно, что ученые, погибшие при крушении Ми-8, случайно оказались на борту вертолета. Об этом писала Газета.ru.