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Весь мир
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ достигли границы с Ираком
Весь мир
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ достигли границы с Ираком
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ достигли границы с Ираком

    0:00  6 Ноября 2017  /обновлено: 0:02  06 Ноября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ достигли границы с Ираком

    Дамаск, 5 ноября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ достигли границы с Ираком.

    Отмечается, что армия САР находится на расстоянии не более 30 километров от города Абу-Кемаль. Это один из последних оплотов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

    По решению военного командования САА операцию по освобождению Абу-Кемаля возглавило специальное подразделение армии САР «Силы Тигра».

    Ранее сообщалось, что ВКС РФ на протяжении пяти дней атаковали объекты инфраструктуры «Исламского государства»1 в рамках подготовки наступления на Абу-Кемаль. Кроме того, с подводной лодки «Великий Новгород» был осуществлен запуск ракет «Калибр». В ликвидации объектов инфраструктуры ИГИЛ1 участвовали также бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #вкс рф #игил #саа #абу-кемаль
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