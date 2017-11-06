Сирия: САА при поддержке ВКС РФ достигли границы с Ираком

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Дамаск, 5 ноября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ достигли границы с Ираком.

Отмечается, что армия САР находится на расстоянии не более 30 километров от города Абу-Кемаль. Это один из последних оплотов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

Army reached border. 30km to AbuKamal #DeirezZor — War in Syria (@SyriaWar2) November 5, 2017

По решению военного командования САА операцию по освобождению Абу-Кемаля возглавило специальное подразделение армии САР «Силы Тигра».

Ранее сообщалось, что ВКС РФ на протяжении пяти дней атаковали объекты инфраструктуры «Исламского государства»1 в рамках подготовки наступления на Абу-Кемаль. Кроме того, с подводной лодки «Великий Новгород» был осуществлен запуск ракет «Калибр». В ликвидации объектов инфраструктуры ИГИЛ1 участвовали также бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3.

1 Организация запрещена на территории РФ.