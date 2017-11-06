Президент Судана планирует в ноябре посетить Россию по приглашению Путина

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Москва, 5 ноября. Лидер Судана Омар аль-Башир намерен в ноябре приехать в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.

В внешнеполитическом ведомстве Судана рассказали, что российский лидер пригласил аль-Башира. Стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество в ряде сфер.

«Президент страны Омар аль-Башир посетит Россию в этом месяце, ноябре, для обсуждения двусторонних отношений», — рассказал глава министерства иностранных дел Судана Ибрагим Гандур.

По информации РИА Новости, визит лидера Судана запланирован на 22 ноября. Первоначально аль-Башир должен был приехать в России в августе, но из-за проблем с логистикой встречу пришлось перенести. Отметим, что лидера Судана разыскивает Международный уголовный суд. Его обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности в 2003 году.