В США опубликовали архив по офшорам мировых политиков

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Вашингтон, 5 ноября. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал материалы о связях ряда известных политиков с офшорными компаниями. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что в связи с деятельностью офшорных компаний упоминается 120 известных политиков. Среди них глава правительства Канады, представители Белого дома, а также люди, приближенные двору королевы Елизаветы II.

Подготовленные материалы охватывают период времени более 50-ти лет. Среди прочих в данных расследования фигурирует компания Appleby из Бермудских островов. В материалах фигурирует ряд крупных брендов, таких как Apple, Nike и Uber.

Ранее сообщалось, что инвесторы из стран Запада сумели зайти на российский рынок через офшорные компании. Уточняется, что со времени введения ограничительных мер против России количество инвесторов из офшорных юрисдикций на рынке РФ увеличилось вдвое.