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Вашингтон, 5 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Техасе.

Американский лидер заявил, что следит за ситуацией в Техасе из Японии, где он сейчас находится. Он подчеркнул, что на месте работают сотрудники ФБР.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

Ранее «Газета.ру» сообщала, что неизвестный мужчина расстрелял людей в церкви, которая находится на юге Техаса. СМИ сообщают, что жертвами стрелка стали более 20 человек. Полиция пока не подтвердила информацию о количестве жертв. Нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.