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Трамп выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Техасе
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    Трамп выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Техасе

    23:18  5 Ноября 2017
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    Трамп выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Техасе

    Вашингтон, 5 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Техасе.

    Американский лидер заявил, что следит за ситуацией в Техасе из Японии, где он сейчас находится. Он подчеркнул, что на месте работают сотрудники ФБР.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что неизвестный мужчина расстрелял людей в церкви, которая находится на юге Техаса. СМИ сообщают, что жертвами стрелка стали более 20 человек. Полиция пока не подтвердила информацию о количестве жертв. Нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дональд трамп #сша
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