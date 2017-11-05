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Политика
Эксперт объяснил, почему конгрессмены США не хотят встречаться с российским дипломатом
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    Эксперт объяснил, почему конгрессмены США не хотят встречаться с российским дипломатом

    22:47  5 Ноября 2017
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    Эксперт объяснил, почему конгрессмены США не хотят встречаться с российским дипломатом

    Москва, 5 ноября. Профессор высшей школы экономики и эксперт-американист Александр Домрин объяснил, почему американские конгрессмены отказали во встрече послу России в США Анатолию Антонову.

    По его мнению, такое поведение членов Конгресса США объясняется их «запуганностью», страхом перед собственными коллегами. Он отметил также, что американские парламентарии сейчас стараются избегать встреч с представителями России.

    «Сейчас никому из конгрессменов не нужно лишних хлопот и неприятностей», добавил Домрин, цитирует ФБА «Экономика сегодня».

    Ранее отказ конгрессменов от встреч с российским послом прокомментировал Константин Косачев. Он выразил «сожаление и разочарование» в связи с такой позицией Вашингтона. По его мнению, отказ от диалога и «парламентская самоизоляция» ведут к разрушительным последствиям.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #конгрессмены #конгресс #посол россии
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