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Крымские татары поддержали реставрацию «Ханского дворца» в Бахчисарае
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    Крымские татары поддержали реставрацию «Ханского дворца» в Бахчисарае

    22:58  5 Ноября 2017
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    Крымские татары поддержали реставрацию «Ханского дворца» в Бахчисарае

    Симферополь, 5 ноября. Реконструкцию памятника национального значения «Ханский дворец» в Бахчисарае необходимо продолжить. Об этом сообщил в воскресенье глава национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров, которые прокомментировал последние заявления Киева.

    Ранее стало известно о том, что украинская сторона пожаловалась на Россию в ЮНЕСКО из-за работ по восстановлению уникальной резиденции.

    «Реставрация должна продолжаться, невзирая на бредовое заявление киевского режима», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

    По словам Умерова, крымские татары благодарны региональным и федеральным властям за то, что стартовали масштабные работы по реконструкции объекта культурного наследия.

    Напомним, глава комитета Госсовета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова раскритиковала высказывания Киева о «Ханском дворце».

    Автор: Алексей Громов
    #крым #крымские татары
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