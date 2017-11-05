Крымские татары поддержали реставрацию «Ханского дворца» в Бахчисарае

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Симферополь, 5 ноября. Реконструкцию памятника национального значения «Ханский дворец» в Бахчисарае необходимо продолжить. Об этом сообщил в воскресенье глава национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров, которые прокомментировал последние заявления Киева.

Ранее стало известно о том, что украинская сторона пожаловалась на Россию в ЮНЕСКО из-за работ по восстановлению уникальной резиденции.

«Реставрация должна продолжаться, невзирая на бредовое заявление киевского режима», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

По словам Умерова, крымские татары благодарны региональным и федеральным властям за то, что стартовали масштабные работы по реконструкции объекта культурного наследия.

Напомним, глава комитета Госсовета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова раскритиковала высказывания Киева о «Ханском дворце».