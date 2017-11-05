Россотрудничество откроет курсы для преподавателей русского языка в школах Сирии

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Бейрут, 5 ноября. В 2018 году Россотрудничество планирует открыть курсы по повышению квалификации для учителей, которые преподают русский язык в школах Сирии. Об этом журналистам сообщил в воскресенье временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Алексей Фролов.

По словам Фролова, в Дамаске, Алеппо, Хомсе и Тартусе возникли сложности с квалифицированными преподавателями.

«У нас очень тесные взаимоотношения с Институтом русского языка имени Пушкина и Петербургским государственным университетом. Я думаю, что коллеги из этих вузов помогут нам в проведении этих курсов. Начнем в будущем году», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии доставили в Хаму и Алеппо около четырех тонн гуманитарной помощи.