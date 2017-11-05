Более 300 человек задержали в России на несогласованных акциях протеста

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Москва, 5 ноября. На территории России задержано 330 человек, которые вышли на несогласованные акции. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей.

Поскольку нарушители представляли угрозу общественному порядку, они были доставлены в отделения полиции.

Следует отметить, что большая часть людей, вышедших на несанкционированные акции, была задержана в Москве. Известно о 296 задержанных в столице России. Среди нарушителей сторонники блогера Алексея Навального, а также Вячеслава Мальцева.

Накануне сообщалось о задержании 86 человек в Москве.