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Происшествия
Более 300 человек задержали в России на несогласованных акциях протеста
Происшествия
Более 300 человек задержали в России на несогласованных акциях протеста
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    Более 300 человек задержали в России на несогласованных акциях протеста

    22:36  5 Ноября 2017
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    Более 300 людей задержали

    Москва, 5 ноября. На территории России задержано 330 человек, которые вышли на несогласованные акции. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей.

    Поскольку нарушители представляли угрозу общественному порядку, они были доставлены в отделения полиции.

    Следует отметить, что большая часть людей, вышедших на несанкционированные акции, была задержана в Москве. Известно о 296 задержанных в столице России. Среди нарушителей сторонники блогера Алексея Навального, а также Вячеслава Мальцева.

    Накануне сообщалось о задержании 86 человек в Москве.

    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #акция #задержанные
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