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Весь мир
Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе, СМИ сообщили о 15 погибших
Весь мир
Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе, СМИ сообщили о 15 погибших
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    Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе, СМИ сообщили о 15 погибших

    22:34  5 Ноября 2017
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    Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе, СМИ сообщили о 15 погибших

    Вашингтон, 5 ноября. Неизвестный злоумышленник открыл огонь по прихожанам церкви в штате Техас. Об этом сообщили в воскресенье американские СМИ.

    Инцидент произошел в городе Сазерленд-Спрингс. Согласно предварительным данным, вооруженный мужчина зашел в здание и начал стрелять. В результате около 10-15 человек погибли.

    Непосредственно правоохранительные органы смогли ликвидировать стрелка.

    Сейчас на месте трагедии работают врачи, полицейские и спасатели.

    Напомним, ранее стало известно о том, что семь человек погибли в результате теракта в Нью-Йорке, исполнителем которого оказался 29-летний Сайфулло Саипов. Ответственность за инцидент взяли на себя боевики из запрещенного в России «Исламского государства»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша
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