Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе, СМИ сообщили о 15 погибших

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Вашингтон, 5 ноября. Неизвестный злоумышленник открыл огонь по прихожанам церкви в штате Техас. Об этом сообщили в воскресенье американские СМИ.

Инцидент произошел в городе Сазерленд-Спрингс. Согласно предварительным данным, вооруженный мужчина зашел в здание и начал стрелять. В результате около 10-15 человек погибли.

Непосредственно правоохранительные органы смогли ликвидировать стрелка.

Сейчас на месте трагедии работают врачи, полицейские и спасатели.

First responders on scene of church shooting in Sutherland Springs, Texas; man who opened fire reportedly dead. https://t.co/YAre0fHDSD pic.twitter.com/hbJtmU5xy5 — Fox News (@FoxNews) November 5, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что семь человек погибли в результате теракта в Нью-Йорке, исполнителем которого оказался 29-летний Сайфулло Саипов. Ответственность за инцидент взяли на себя боевики из запрещенного в России «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.