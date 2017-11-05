Кадыров объявил победительницу конкурса на лучшее стихотворение о Путине
Грозный, 5 ноября. Школьница Хеда Ибахиева стала победительницей конкурса на лучшее стихотворение про президента России Владимира Путина, который организовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Победительницей признана ученица третьего класса СОШ №7 села Бено-Юрт Надтеречного района Хеда Ибахиева. Она пишет стихи, знает четыре языка. Вот такие у нас растут дети!» — отметил Кадыров.
По словам политика, в рамках конкурса люди прислали более трех тысяч работ.
«Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что получит iPhone X. Девочка сказала, что она не ради iPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему президенту Владимиру Путину», — подчеркнул глава республики.
Дорогие друзья! Вот он показатель истинного отношения россиян к своему Президенту Владимиру Путину! И не нужно никаких опросов общественного мнения, ибо жители всех регионов страны от Камчатки до Калининграда в предельно честной и эмоциональной форме выразили своё мнение, дали оценку титаническому труду Владимира Владимировича. За сутки поступило более трёх тысяч стихотворений. Участниками конкурса стали дети и пожилые люди, молодёжь, известные представители всех слоёв населения. Только видеороликов получено 1745, а также более одной тысячи фотографий, около четырех тысяч комментариев. Просмотрели конкурсные публикации 1 213 895 человек. Комиссия учитывала и материалы выложенные без хештега. Самая сложная задача стояла перед конкурсной комиссией министерства по делам молодёжи, которая работала круглые сутки. И вот решение принято! Победительницей признана ученица 3 класса СОШ N7 села Бено-Юрт Надтеречного района Хеда Ибахиева. Она пишет стихи, знает четыре языка. Вот такие у нас растут дети! И ещё одно, говорят, что Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что получит IPhone -X???? . Девочка сказала, что она не ради IPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему Президенту Владимиру Путину! Я искренне поздравляю Хеди, желаю ей счастливого детства! А приложим все усилия, чтобы оно было безоблачным! А IPhone ей пригодится для общения с такими же одаренными детьми во всем мире! Также хочу поздравить преподавателей Хеди Ибахиевой, пожелать им новых успехов. #Кадыров #Россия #Чечня #Путин #Стихи
Как ранее сообщало издание «Газета.Ru», боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял участие в организованном главой Чечни Рамзаном Кадыровым конкурсе, главным призом в котором был смартфон iPhone Х.