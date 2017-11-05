Кадыров объявил победительницу конкурса на лучшее стихотворение о Путине

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Грозный, 5 ноября. Школьница Хеда Ибахиева стала победительницей конкурса на лучшее стихотворение про президента России Владимира Путина, который организовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Победительницей признана ученица третьего класса СОШ №7 села Бено-Юрт Надтеречного района Хеда Ибахиева. Она пишет стихи, знает четыре языка. Вот такие у нас растут дети!» — отметил Кадыров.

По словам политика, в рамках конкурса люди прислали более трех тысяч работ.

«Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что получит iPhone X. Девочка сказала, что она не ради iPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему президенту Владимиру Путину», — подчеркнул глава республики.

Как ранее сообщало издание «Газета.Ru», боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял участие в организованном главой Чечни Рамзаном Кадыровым конкурсе, главным призом в котором был смартфон iPhone Х.