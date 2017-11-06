Сирия итоги за сутки на 6 ноября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

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Сирия, 6 ноября. САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» несколько поселений Хамы, двое мирных жителей Дамаска погибло в результате обстрела боевиков, в Дейр-эз-Зоре найдено химоружие и шесть танков ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хомсе и Хаме, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» ряд поселений Хамы.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с «Тахрир аш-Шам» на востоке Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в провинции Хама.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Хомсе.

Курды: взяли под контроль ряд территорий Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута правительственные войска Сирии продолжили атаковать позиции радикальных военизированных формирований. Местный источник в социальной сети Twitter (@Motawasset) писал, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в районах Джобар и Айн Тарма. Также на фронтах Джобара отмечались столкновения между правительственными войсками и боевиками группировки «Файлак ар-Рахман». Об этом писал военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Радикалы снова нанесли ракетные удары по району Аль-Аббасин сирийской столицы, передавал один из местных Twitter-каналов (@ syria24media). В результате обстрела со стороны боевиков два мирных жителя Дамаска погибло и еще семь - получили ранения.

Провинция Алеппо

Недалеко от населенного пункта Тадеф зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. О боевых действиях в регионе сообщал Twitter-канал (@mtmrdon). Также военные действия отмечались в районе поселения Хирбат Хувайш. Военный источник в Telegram (@SRNN2011) писал, что САА противостоит боевикам «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Таль Сауан и Расм аль-Халла.

В районе Дейр-Хафир на востоке провинции Алеппо найдено массовое захоронение жертв террористов «Исламского государства». По данным военного источника в социальной сети Twitter (@Newsmonitor7) в братской могиле обнаружены тела восьми местных жителей, казненных радикальными исламистами.

В Манбидже и нескольких окрестных поселениях продолжались демонстрации против принудительной мобилизации местных жителей в ряды Демократических сил Сирии (SDF). Об этом сообщало информационное агентство Aleppo 24 на своей странице в Facebook (@24Aleppo). Напомним, командование курдских отрядов ополчения при содействии глав местных кланов ввели в населенном пункте и близлежащих деревнях обязательную воинскую повинность.

Провинция Хомс

На северо-западе провинции Хомс отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Ахрар аш-Шам». Военный источник писал на своей странице в Twitter (@Newsmonitor7), что солдаты армии САР вели артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков оппозиционного формирования недалеко от поселения Кфархала.

Правительственные войска обстреляли зоны дислокации радикальных формирований в районе города Талльбиса. Об это писал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Под ударами артиллерии армии САР оказались и расположения радикалов в окрестностях поселения Дер Фуль.

Жители населенных пунктов Талльбиса и Тулюль аль-Хамр получили гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ. О доставке предметов первой необходимости и продуктов питания в поселения на севере Хомса сообщается в официальном аккаунте детского фонда в Twitter (@UNICEFmena).

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» предприняли очередную попытку сдержать продвижение сирийской армии в направлении Абу Кемаля. Источник в социальной сети Twitter (@0kk8ob5523b) сообщал, что атаке исламистов подверглись расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе насосной станции Т-2. При поддержке ВКС РФ нападение ИГ на позиции САА было отбито.

Военный Twitter-канал (@AleppoSpace2017) передавал, что во время зачистки освобожденного накануне города Дейр-эз-Зор, бойцы САА обнаружили заминированный автомобиль, в котором находились пакеты с химикатами. Предположительно, реагенты могли быть использованы при производстве химического оружия. Позже поступила информация, что в административном центре региона найден склад оружия и боеприпасов «Исламского государства», а также шесть танков. Об этом писал военный источник в Twitter (@C_Military1). По данным другого Twitter-канала (@Newsmonitor7), в хранилище террористов, в том числе, было найдено несколько костюмов химической защиты.

Один из военных источников сообщил в Twitter (@VivaRevolt), что Демократические силы Сирии (SDF) установили контроль над нефтяным полями Юнес, Шайтат, Шудейха и Сархит на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Официального подтверждения данной информации от командования курдских отрядов до сих пор не поступало.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1, на трассе Идлиб – Сармин. О боевом вылете российской авиации писал военный источник в социальной сети Twitter (@jZ357V5b4J6hCWr). Также бомбардировке со стороны совместных сил российской и сирийской авиации подверглись зоны дислокации террористов в окрестностях Абу Дали и Ибты. Позже HAQ News Agency передавало, что Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел зон дислокации радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе города Абу Дали.

Турция продолжает стягивать силы на территории провинции Идлиб. Военные эксперты полагают, что турецкие ВС могут предпринять попытку блокировать курдский город Африн. Напомним, военная техника и личный состав турецкой армии были введены на территорию Сирии для реализации договоренностей, достигнутых на переговорах в Астане. Главной задачей ВС Турции является оттеснение на юг боевиков группировки «Тахрир аш-Шам».

В районе поселения Аль-Хамидия на юге Идлиба обнаружена братская могила с останками 62 солдат сирийской армии, убитых в боях в этом регионе в 2014 году. Об этом писал один из источников в социальной сети Facebook (@alharba.wael).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжала продвигаться на востоке провинции Хама, зачищая от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» населенные пункты региона. Военный Twitter-канал (@CivilWarMap) передавал, что правительственные силы выбили боевиков «Джебхат ан-Нусры» из поселений Абу аль-Гур, Хаснави, Аль-Мушейрифа и Аш-Шакусия. Местные источники отмечают, что боевые вылеты российской авиации нанесли значительный урон «Тахрир аш-Шам».

Местный источник в социальной сети Facebook (@salamiehcafe) передавал, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) уничтожили «джихад-мобиль», двигавшийся в направлении позиций правительственных войск неподалеку от Абу Дали.

Также на северо-востоке Хамы фиксировались бои за территорию между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством»1. По данным Twitter-канала (@alhadathnews) столкновения исламистов отмечались в окрестностях поселений Аник Бажра и Хажила.

На севере Хамы артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации радикальных группировок в окрестностях Аль-Латамины. Об этом писал на своей странице в Facebook (@omawi.news.agency) один из источников.

Ирак

Утром Alsumaria News сообщило, ссылаясь на источник в командовании ВС Ирака, что правительственные войска готовятся к военной операции по зачистке от террористов «Исламского государства» района Рава в провинции Анбар. Напомним, город Рава наряду с Аль-Каимом, освобожденным ранее, считается последним прибежищем ИГИЛ1 на территории региона.

Позиции курдских отрядов ополчения в горах Асос на востоке провинции Сулеймания подверглись воздушной атаке, писало Alsumaria News. Информагентство отмечает, это первый раз, когда курдский регион подвергся бомбардировке. В результате авианалета никто не пострадал.

На улице Атлас в центре города Киркук прогремело два взрыва, передавало Alsumaria News. Террористы-смертники взорвали себя в толпе людей, в результате чего несколько мирных жителей столицы провинции Киркук было убито и, по данным информагентства Iraqi News, 16 человек получили ранения.

Iraqi News сообщало, что неизвестные боевики открыли беспорядочную стрельбу около контрольно-пропускного пункта в центре Мосула. В результате перестрелки с охраной КПП было убито шесть человек и еще шесть –получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)