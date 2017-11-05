Белый дом назвал главную тему возможной встречи Путина и Трампа
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Вашингтон, 5 ноября. Главной темой возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, вероятнее всего, станет ситуация вокруг Северной Кореи. Об этом сообщил в беседе с журналистами представитель Белого дома.
В администрации президента США отметили, что Россия граничит с КНДР, и поэтому обеспокоена угрозой, исходящей от Пхеньяна.
В Белом доме также напомнили об обязательствах, вытекающих из резолюции совета безопасности ООН относительно Северной Кореи.
Ранее Трамп прокомментировал информацию о «вмешательстве России» в выборы президента США.