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Политика
Белый дом назвал главную тему возможной встречи Путина и Трампа
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    Белый дом назвал главную тему возможной встречи Путина и Трампа

    21:45  5 Ноября 2017  /обновлено: 21:53  05 Ноября 2017
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    Белый дом назвал главную тему возможной встречи Путина и Трампа

    Вашингтон, 5 ноября. Главной темой возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, вероятнее всего, станет ситуация вокруг Северной Кореи. Об этом сообщил в беседе с журналистами представитель Белого дома.

    В администрации президента США отметили, что Россия граничит с КНДР, и поэтому обеспокоена угрозой, исходящей от Пхеньяна.

    В Белом доме также напомнили об обязательствах, вытекающих из резолюции совета безопасности ООН относительно Северной Кореи.

    Ранее Трамп прокомментировал информацию о «вмешательстве России» в выборы президента США.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #трамп #кндр #встреча
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