Сирия новости 5 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ уничтожила «джихад-мобиль» в Хаме, жители одного из районов Ракки вернулись в свои дома

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Сирия, 5 ноября. Солдаты САА под прикрытием ВКС РФ уничтожили «джихад-мобиль» в Хаме, жители одного из районов Ракки вернулись в свои дома, «Файлак ар-Рахман» атакует САА в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживает САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хомсе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо и Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в Джобаре.

«Ахрар аш-Шам»: атакует САА на северо-западе Хомса.

Курды: зачищают кварталы города Ракка.

Провинция Дамаск

В районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты правительственные войска продолжают наступать на позиции радикальных группировок. Один из местных источников в социальной сети Twitter (@Doumarevolutio1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел зон дислокации оппозиционных формирований в районе Джобар с использованием тяжелой артиллерии. Также на фронтах Джобара отмечаются столкновения между правительственными войсками и боевиками группировки «Файлак ар-Рахман». Об этом пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (@hanisallal) передает, что в районе населенного пункта Хирбат Хувайш в южной части Алеппо Сирийская арабская армия (САА) противостоит боевикам радикальных формирований. Ранее бои между правительственными войсками и незаконными группировками отмечались недалеко от деревни Тадеф.

Также зафиксированы боестолкновения между сирийской армией и «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Таль Сауан и Расм аль-Халла. Об этом сообщает источник в Telegram (@SRNN2011).

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс сирийская армия ведет обстрел расположений боевиков радикальной оппозиции в районе поселения Дер Фуль. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011). В это время на северо-западе региона правительственные войска противостоят группировке «Ахрар аш-Шам».

Жители населенных пунктов Талльбиса и Тулюль аль-Хамр получили гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ. О доставке предметов первой необходимости и продуктов питания в поселения на севере Хомса сообщается в официальном аккаунте благотворительной организации в Twitter (@UNICEFmena).

Провинция Ракка

Жители района Аль-Машлаб административного центра провинции Ракка возвращаются в свои дома, пишет в Twitter (@ClaudiaAlMina) один из местных источников. Напомним, город Ракка был освобожден от террористов «Исламского государства»1 бойцами Демократических сил Сирии (SDF), поддерживаемых международной коалицией во главе с США. В ходе военной операции курдских отрядов ополчения и после ударов ВВС антитеррористического альянса около 80 процентов населенного пункта превратилось в руины. Сейчас бойцы ополчения зачищают кварталы города.

Ранее сообщалось, что в лагере для беженцев Айн Исса, расположенном к северу от города Ракка, открылась школа.

Провинция Хама

В районе населенного пункта Абу Дали продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ, и боевиками радикального альянса «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011). Местный источник в социальной сети Facebook (@salamiehcafe) передает, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) уничтожили «джихад-мобиль», двигавшийся в направлении позиций правительственных войск неподалеку от Абу Дали.

На севере Хамы артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации радикальных группировок в окрестностях Аль-Латамины. Об этом пишет на своей странице в Facebook (@omawi.news.agency) один из источников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)