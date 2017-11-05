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Политика
Глава МИД Польши отказался посетить «Тюрьму на Лонцкого» во Львове
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    Глава МИД Польши отказался посетить «Тюрьму на Лонцкого» во Львове

    21:26  5 Ноября 2017
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    Глава МИД Польши отказался посетить «Тюрьму на Лонцкого» во Львове

    Львов, 5 ноября. Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался посетить музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» во Львове.

    Директор заведения Руслан Забилый рассказал, что Ващиковский «развернулся и ушел» на пороге музея.

    «Сегодня не хватило отваги, чести и достоинства министру иностранных дел Польши Витольду Ващиковскому переступить порог национального музея «Тюрьма на Лонцкого», цитирует РИА Новости директора «Тюрьмы на Лонцкого».

    Следует отметить, что отношения Украины и Польши заметно ухудшились на фоне принципиальных разногласий в видении истории. В частности польские власти заявили о намерении не пускать в страну украинцев в форме «СС Галичина».

    Автор: Сергей Свазовский
    #львов #ващиковский #музей #мид польши
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