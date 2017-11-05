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Происшествия
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Донбасс: 11 домов в Донецке повреждены при обстрелах со стороны ВСУ
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    Донбасс: 11 домов в Донецке повреждены при обстрелах со стороны ВСУ

    22:00  5 Ноября 2017  /обновлено: 22:01  05 Ноября 2017
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    Донбасс: 11 домов в Донецке повреждены при обстрелах со стороны ВСУ

    Донецк, 5 ноября. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Донецке были повреждены 11 домов. Об этом сообщил в воскресенье корреспондент ФАН.

    Как отмечают власти города, один человек также получил ранения.

    Согласно предварительным данным, на Киевском проспекте снаряды попали в следующие здания:

    • дома 5а и 5б (повреждены фасады зданий и остекление);
    • дом 63 (повреждено остекление);
    • дома 63а и 63б (повреждены газовая труба и остекление);
    • дом 71 (повреждены фундамент здания и остекление).

    Под огнем оказались и другие улицы:

    • дом 7 на улице Аристова (повреждены фундамент здания и остекление);
    • дом 84 на Партизанском проспекте (повреждены фундамент здания и остекление);
    • дом 5б на Партизанском проспекте (повреждены фундамент здания и остекление);
    • дом 53а на Партизанском проспекте (повреждены фундамент здания и остекление);
    • дом 63 на Партизанском проспекте (повреждены фундамент здания и остекление).

    Кроме того, в районе дома 7 на улице Наметкина сгорел автомобиль.

    Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики более 20 раз обстреляли населенный пункт Спартак.

    Автор: Алексей Громов
    #донецк
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