Донбасс: 11 домов в Донецке повреждены при обстрелах со стороны ВСУ
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Донецк, 5 ноября. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Донецке были повреждены 11 домов. Об этом сообщил в воскресенье корреспондент ФАН.
Как отмечают власти города, один человек также получил ранения.
Согласно предварительным данным, на Киевском проспекте снаряды попали в следующие здания:
- дома 5а и 5б (повреждены фасады зданий и остекление);
- дом 63 (повреждено остекление);
- дома 63а и 63б (повреждены газовая труба и остекление);
- дом 71 (повреждены фундамент здания и остекление).
Под огнем оказались и другие улицы:
- дом 7 на улице Аристова (повреждены фундамент здания и остекление);
- дом 84 на Партизанском проспекте (повреждены фундамент здания и остекление);
- дом 5б на Партизанском проспекте (повреждены фундамент здания и остекление);
- дом 53а на Партизанском проспекте (повреждены фундамент здания и остекление);
- дом 63 на Партизанском проспекте (повреждены фундамент здания и остекление).
Кроме того, в районе дома 7 на улице Наметкина сгорел автомобиль.
Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики более 20 раз обстреляли населенный пункт Спартак.