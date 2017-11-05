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В Петербурге задержали «ингерманландцев» с оружием
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    В Петербурге задержали «ингерманландцев» с оружием

    21:11  5 Ноября 2017  /обновлено: 21:25  05 Ноября 2017
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    В Петербурге задержали «Ингерманландцев» с оружием

    Санкт-Петербург, 5 ноября. В центре Петербурга в воскресенье полицейские совместно с сотрудниками отдела «Э» задержали «Ингерманландцев» с оружием и предметами, похожими на «Коктейль Молотова». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

    В центре города был блокирован внедорожник Suzuki Jimny, в котором находились двое мужчин. Во время обыска были изъяты оружие и предметы, похожие на «Коктейль Молотова». 

    По информации источника ФАН, у сотрудников центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были ориентировка на данный автомобиль. Известно, что за рулем авто находился петербуржец, который является членом движения «Свободная Ингрия» (летом этого года сайт заблокировали из-за призывов к экстремизму. — Прим. ФАН).

    Автор: Настасья Шеркунова
    #санкт-петербург #задержание
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