В Петербурге задержали «ингерманландцев» с оружием

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Санкт-Петербург, 5 ноября. В центре Петербурга в воскресенье полицейские совместно с сотрудниками отдела «Э» задержали «Ингерманландцев» с оружием и предметами, похожими на «Коктейль Молотова». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

В центре города был блокирован внедорожник Suzuki Jimny, в котором находились двое мужчин. Во время обыска были изъяты оружие и предметы, похожие на «Коктейль Молотова».

По информации источника ФАН, у сотрудников центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были ориентировка на данный автомобиль. Известно, что за рулем авто находился петербуржец, который является членом движения «Свободная Ингрия» (летом этого года сайт заблокировали из-за призывов к экстремизму. — Прим. ФАН).