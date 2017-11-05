Нейтрализованы двое боевиков, напавших на пост ДПС в Ингушетии

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Магас, 5 ноября. Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации двух преступников, напавших на пост ДПС на федеральной автомагистрали «Кавказ» в районе населенного пункта Яндаре в Ингушетии.

«В ходе завязавшегося боестолкновения двое преступников нейтрализованы», — приводит сообщение НАК РИА Новости.

Ранее на территории Назрановского района в Ингушетии после перестрелки на посту ДПС был введен режим контртеррористической операции. Гражданские лица в процессе нейтрализации не пострадали.

Напомним, в воскресенье группа злоумышленников напала на пост ДПС в Ингушетии. Один из них был смертником. В результате нападения один полицейский погиб, двое получили ранения.