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Нейтрализованы двое боевиков, напавших на пост ДПС в Ингушетии
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    Нейтрализованы двое боевиков, напавших на пост ДПС в Ингушетии

    21:15  5 Ноября 2017  /обновлено: 21:16  05 Ноября 2017
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    Нейтрализованы двое боевиков, напавших на пост ДПС в Ингушетии

    Магас, 5 ноября. Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации двух преступников, напавших на пост ДПС на федеральной автомагистрали «Кавказ» в районе населенного пункта Яндаре в Ингушетии.

    «В ходе завязавшегося боестолкновения двое преступников нейтрализованы», — приводит сообщение НАК РИА Новости.

    Ранее на территории Назрановского района в Ингушетии после перестрелки на посту ДПС был введен режим контртеррористической операции. Гражданские лица в процессе нейтрализации не пострадали.

    Напомним, в воскресенье группа злоумышленников напала на пост ДПС в Ингушетии. Один из них был смертником. В результате нападения один полицейский погиб, двое получили ранения.

    Автор: Алексей Громов
    #нак #ингушетия #смертник #дпс
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