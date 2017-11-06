Сирия новости 6 ноября 07.00: Израиль поддерживает боевиков в Эль-Кунейтре; «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама

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Сирия, 6 ноября. Израиль поддерживает боевиков в Эль-Кунейтре; «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; «Хашд аш-Шааби» попытается не допустить курдов в Абу-Кемаль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись минометному обстрелу боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Латакия.

«Исламское государство»: перебросило подкрепление в районы провинции Дейр эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: укрепляет свои позиции на северо-востоке провинции Хама.

«Хашд аш-Шааби»: ведет бои с ИГ1 в районе Абу-Кемаля провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Латакия

Позиции сирийской армии в районе населенного пункта Эль-Харука подверглись минометному обстрелу боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». По информации источника в Twitter (@QalaatAlMudiq), радикальные исламисты стреляли со стороны населенного пункта Эль-Анкави. Отмечается, что правительственные войска в ходе обстрела потерь не понесли и ликвидировали угрозу ответным огнем.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает источник в Telegram (@Alqalaam), боевики «Исламского государства»1 всеми силами пытаются не допустить продвижения правительственных войск на левом берегу Евфрата в сторону населенного пункта Сабха.

По информации источника в Twitter (@Alkhabar_Agency), по причине того, что отряды боевиков несут большие потери в результате наступления курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата, «Исламское государство» может попытаться спасти объекты своей инфраструктуры, эвакуировав их в район юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Кроме этого, ИГ перебросило подкрепление в районы населенных пунктов Сабха, Эт-Тувемия и Эль-Хадджа.

Как сообщает ливанское издание Al-Masdar News, проиранское шиитское вооруженное формирование «Хашд аш-Шааби» ведет бои в районе города Абу-Кемаль со стороны иракской провинции Анбар, что стало возможно благодаря недавнему освобождению стратегически важного иракского города Аль-Каим. Военные эксперты предполагают, что «Хадш аш-Шааби» постарается не допустить захвата Абу-Кемаля курдскими отрядами «Демократических сил Сирии», которые действуют при поддержке США.

SDF**** взяли под контроль населенные пункты Ас-Сабха и Аль-Хаджна на левом берегу Евфрата южнее Маядина, сказано в Twitter @VivaRevolt.

Армия правительства Сирии и союзные формирования достигли иракской границы в 30 километрах к западу от Абу-Кемаль. Сообщается также, что они объединились с иракскими ополченцами, сообщает Almasdarnews.

Армия правительства Сирии вернула свои танки Т-72, ранее захваченные террористами «Исламского государства» в аэропорту Дейр-эз-Зора, сказано в Twitter @WithinSyriaBlog.

В Twitter @IvanSidorenko1 cообщается, что операция по освобождению Абу-Кемаля «Силами Тигра» начнется уже через два дня.

Репортер, находящийся в Дейр-эз-Зоре сообщает, что остров Хувейджа Кати освобожден лишь частично. Там все еще остаются террористы и продолжаются бои, сказано в Twitter @IvanSidorenko1.

Провинция Ракка

Как передает ливанское издания Al-Masdar News, советник по международным делам Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют разделить Сирию на зоны влияния по восточному берегу Евфрата. Однако, как отметил советник, в будущем город Ракка и районы, прилегающие к восточному берегу реки Евфрат, перейдут под контроль сирийского правительства.

Напомним, в данный момент большая часть провинции Ракка, включая административный центр, находится под контролем проамериканских курдских отрядов «Демократических сил Сирии» и «Отрядов народной самообороны».

Провинция Хама

Как сообщает источник в Telegram (@Osama_Masre2011), «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает доставлять вооружение, боеприпасы и топливо на свои передовые позиции в районе населенных пунктов Эш-Шакусия и Рахаджан, а также в целях организации лучшей обороны создает инженерные заграждения.

По информации Twitter-канала (@HadiAlabdallah), «Хайят Тахрир аш-Шам» развернул в населенном пункте Умм-Мияле полевой медицинский пункт для оперативной помощи раненным боевикам.

Если верить сведениям канала в Telegram @SRNN2011, «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросил в район севернее Эш-Шакусии и в населенный пункт Туффаха артиллерийские орудия, что, по мнению источника, может свидетельствовать о скорой возможной атаке позиций правительственных войск в населенных пунктах Абу-Ляффи и Нафиле.

Боевики «Тахрир аш-Шам» нанесли ракетный удар по позициям армии правительства Сирии в недавно освобожденной деревне Шакузия, передает Almasdarnews.

В Twitter @worldonalert сообщается, что боевики «Тахрир аш-Шам» убили полковника правительственной армии на северо-востоке провинции.

Провинция Эль-Кунейтра

После спровоцированных Израилем теракта и последующей за ним атаки вооруженными группировками в городе Хадер, поддерживаемые Тель-Авивом боевики продолжают подготовку к полноценному наступлению на город, сообщает источник в Twitter (@alhashd_Media). Отмечается, что вооруженные группировки, действующие в районах Джуббата-эль-Хашаб и Бейт-Джинн, получили от Израиля противотанковые и минометные боеприпасы.

Другой источник в Twitter (@Dalatrm) высказал предположение о том, что действия боевиков могут поддержать подразделения вооруженных сил Израиля, которые контролируют границу в районе Голанских высот.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)