Израильские военные нашли тела пяти боевиков, погибших при взрыве палестинского тоннеля

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Тель-Авив, 5 ноября. Из взорванного около недели назад на границе с сектором Газа палестинского тоннеля в воскресенье были извлечены тела пяти боевиков.

Ранее группировка «Исламский джихад» уже объявила погибшими пропавших при взрыве пятерых человек. Всего в результате взрыва пострадало 12 боевиков движения «ХАМАС» и союзного ему «Исламского джихада», признанного в ряде стран террористической организацией. Группировки пообещали «ответить» на подрыв тоннеля Израилю, сообщает РИА Новости.

Подземный ход связывал сектор Газа с территорией Израиля. По некоторым данным, он служил для тайной переброски палестинских диверсионных групп. Тоннель был взорван 30 октября на израильской территории. Инцидент уже назвали самым кровопролитным за последние годы палестино-израильского конфликта.

Напомним, ранее сообщалось о встрече генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насралла с представителем «ХАМАС» Салехом аль-Арури, в рамках которой обсуждались вопросы атак со стороны Тель-Авива в секторе Газа, а также нападение израильской армии на позиции «Хезболлы» в Сирии.