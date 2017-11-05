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Донбасс: Донецк, Спартак, Жабичево, Яковлевка и Веселое оказались под огнем ВСУ
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    Донбасс: Донецк, Спартак, Жабичево, Яковлевка и Веселое оказались под огнем ВСУ

    20:47  5 Ноября 2017
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    Донбасс: Донецк, Спартак, Жабичево, Яковлевка и Веселое оказались под огнем ВСУ

    Донецк, 5 ноября. В зоне военного конфликта в Донбассе резко обострилась ситуация. Об этом сообщил в воскресенье корреспондент ФАН.

    Украинские силовики продолжают обстреливать жилые районы Донецка. Попадания зафиксированы в жилом секторе в Киевском районе города и в районе Донецкого аэропорта. В результате были повреждены три здания на Киевском проспекте, а также еще одно – на улице Аристова.

    Кроме того, ВСУ выпустили по населенному пункту Спартак более 20 снарядов (задействованы 152-мм орудия). Под огнем оказались и села Жабичево, Яковлевка, Веселое.

    Как сообщают жители Авдеевки, на западной окраине города обнаружены шесть самоходных артиллерийских установок, которые ведут огонь по территории ДНР.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Донецкой народной республике была ликвидирована группа украинских диверсантов.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк #авдеевка
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