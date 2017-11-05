Стали известны подробности нападения на блок-пост ДПС в Ингушетии

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Магас, 5 ноября. Сотрудники правоохранительных органов смогли ликвидировать одного из злоумышленников, которые напали на блок-пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии. Об этом в воскресенье сообщил корреспондент ФАН.

Согласно предварительной информации, еще двум подозреваемым удалось скрыться с места происшествия.

В результате атаки погиб один полицейский. Три человека получили ранения.

Напомним, ранее стало известно о том, что на блок-пост в районе населенного пункта Яндаре напала группа боевиков. Один из них был смертником.

В Назрановском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО).