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Происшествия
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Стали известны подробности нападения на блок-пост ДПС в Ингушетии
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    Стали известны подробности нападения на блок-пост ДПС в Ингушетии

    20:15  5 Ноября 2017
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    Стали известны подробности нападения на блок-пост ДПС в Ингушетии

    Магас, 5 ноября. Сотрудники правоохранительных органов смогли ликвидировать одного из злоумышленников, которые напали на блок-пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии. Об этом в воскресенье сообщил корреспондент ФАН.

    Согласно предварительной информации, еще двум подозреваемым удалось скрыться с места происшествия.

    В результате атаки погиб один полицейский. Три человека получили ранения.

    Напомним, ранее стало известно о том, что на блок-пост в районе населенного пункта Яндаре напала группа боевиков. Один из них был смертником.

    В Назрановском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

    Автор: Алексей Громов
    #ингушетия #атака
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