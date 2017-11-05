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Трамп о выборах в США: Россия не стала бы мне помогать
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    Трамп о выборах в США: Россия не стала бы мне помогать

    21:08  5 Ноября 2017
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    Трамп о выборах в США: Россия не стала бы мне помогать

    Вашингтон, 5 ноября. Действующий глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что российская сторона не была заинтересована в его победе на президентских выборах в 2016 году.

    До этого стало известно о том, что американские власти могут возбудить уголовное дело в отношении группы из шести российских чиновников (в связи с так называемым «вмешательством» в выборы президента США).

    «Россия не стала бы мне помогать. Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции по военным вопросам и мощи», — подчеркнул Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC.

    Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что Москва никогда не чувствовала себя виноватой из-за обвинений во «вмешательстве» в американские выборы.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #рф
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