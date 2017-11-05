Самый большой планетарий в мире открылся в Питере показом космических технологий. ФАН-ТВ

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Санкт-Петербург наконец получил статус города трех планетариев. Новый масштабный комплекс, в котором все желающие могут изучать звезды и галактики, а также знакомиться с историей покорения космоса, открылся в Северной столице на набережной Обводного канала, в здании бывшего газгольдера и получил название «Планетарий №1». И это неспроста, ведь теперь новый петербургский планетарий – самый большой в мире. На презентации проекта побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Церемонию открытия рекордного по своему размаху планетария превратили в праздничное шоу: артисты, музыканты, розыгрыши, призы и специальные гости. Главный акцент, разумеется, был поставлен на размер нового комплекса.

– Только задумайтесь над этими цифрами! Здесь бы разместилось семь московских планетариев, – обратились к гостям ведущие вечера. – Мы хотим напомнить вам, что московский планетарий до сегодняшнего дня считался самым большим планетарием в Европе. Здесь же диаметр купола – 37 метров. По большому счету, сейчас мы все вместе с вами находимся под огромным экраном с разрешением 64 миллиона пикселей.

Специальным гостем праздника стал Андрей Борисенко – российский летчик-космонавт, Герой России, для которого город на Неве является родным. К идее создания такого проекта он отнесся с большим воодушевлением. Обращаясь к участникам презентации, он произнес:

– Дорогие друзья! Я с огромным удовольствием поздравляю вас с открытием нового комплекса в нашем родном Санкт-Петербурге. Этот прекрасный технический комплекс, который будет, обязательно будет работать, когда наберет полную мощность. И будет очень хорошим подспорьем для всех жителей нашего города, чтобы иметь возможность даже в нашем городе, который часто закрыт облаками, взглянуть на звездное небо. Поздравляю вас!

Среди почетных гостей присутствовал также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он выразил надежду на то, что руководители проекта непременно подадут заявку на официальное установление мирового рекорда.

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В ходе церемонии открытия первым зрителям продемонстрировали некоторые экспонаты, фильмы об истории здания, где теперь расположился планетарий, и о космосе (в том числе реальные съемки, сделанные с орбиты Земли). Это лишь небольшая часть потенциальных возможностей «Планетария №1», однако продемонстрировать их все пока невозможно: комплекс еще находится в стадии доработки, хотя двери гостям уже открыл – билеты продаются, экскурсии проводятся. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с первыми посетителями.

– Мне очень нравится планетарий, нравятся красивые декорации. Было ощущение, что я летаю где-то в космосе, классные ощущения, мне очень понравилось, – поделилась юная арфистка Алиса, которая принимала участие в церемонии открытия. К слову, выступление Алисы очень понравилось гостям, а сама она призналась: секрет в правильно подобранной к случаю музыке.

– Ребята немножко доработают, и здесь будет очень интересно, – считает Ксения. – Осталось совсем чуть-чуть, как мы видим. Нужно доработать крышу и немножко настроить проекторы, и здесь, я думаю, будет очень круто, на самом деле. Со временем.

– Чтобы сравнить, позже посетите это место?

– Да, я думаю, посмотрю, чем все закончится.

Марина и Татьяна тоже отметили небольшую «сырость» проекта:

– Очевидно, многое еще не доделано, но очень интересно. Есть какие-то отвлечения в плане технических вопросов, но мне кажется, что задумка прекрасная, и все здесь будет замечательно.

– Я тоже думаю, что здесь большие перспективы, и это действительно планетарий №1 в мире.

Более критичный взгляд оказался у посетительницы по имени Ирина:

– Здесь должно быть очень круто, если всё откалибровать – звук, экраны. Всё подчистить, достроить крышу, в конце концов. Но я как человек-оптимист верю, что через пару недель здесь всё будет очень хорошо, и можно будет приходить и наслаждаться самым большим в мире планетарием.

Очень круто, однако, будет не через пару недель, а чуть позже. Обо всех деталях корреспонденты ФАН-ТВ расспросили основателя креативного пространства «Люмьер-Холл», руководителя проекта «Планетарий №1» Евгения Гудкова.

– Сложности были. Во-первых, размеры самого здания огромные. Его приходилось восстанавливать полностью. Мы прокладывали теплый пол, всё делали, чтобы было максимально удобно и комфортно. Позже здесь появится еще наклонный пол. Идея, в общем-то, родилась довольно просто. Я зашел в это здание, оно стояло пустынное и заброшенное, у него была дырявая крыша. Когда я зашел, там были видны звезды. И первая идея была – сделать планетарий.

– Мы видим, что еще остались определенное недоработки. Сколько времени потребуется, чтобы смело сказать, что планетарий готов?

– Главное, что купол замкнут! Технические отверстия – это всё очень быстро закроется, процесс несложный. Проекционная система запущена. Поэтому, в принципе, его можно считать готовым. Весь комплекс, полностью, у нас будет готов к 1 сентября 2018 года. Это еще лаборатория, тоннели, экспонаты. Потому что сейчас у нас «Буран» и «Союз», а планируем выставить полную линейку российских ракет (имеются в виду космические корабли – прим. ред.). И он все-таки должен быть самым-самым, поэтому работы здесь будут вестись всегда.

– Если говорить о наполнении, чем будете удивлять дальше?

– Интерактивные столы уже стоят, просто сегодня мы их не презентовали, они будут презентованы в декабре, когда мы созовем все планетарии – российские и международные, чтобы поделиться своими разработками. Можно будет управлять куполом. Сейчас можно подойти к нему и покрутить звездное небо. А вообще, программа очень плотная. И мы не ожидали, что столько людей проявят интерес и придут сегодня. Очень много пришлось общаться, даже голос немного отказал.

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