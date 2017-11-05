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Власти Крыма ответили на попытку Киева помешать восстановлению Ханского дворца
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    Власти Крыма ответили на попытку Киева помешать восстановлению Ханского дворца

    20:15  5 Ноября 2017
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    Власти Крыма ответили на попытку Киева помешать восстановлению Ханского дворца

    Симферополь, 5 ноября. До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Ханский дворец в Бахчисарае находился на грани разрушения, денег на его реставрацию не выделялось, заявил вице-премьер республики Дмитрий Полонский.

    Его слова стали ответом на жалобу, которую ранее правительство Украины направило в ЮНЕСКО с целью прекратить восстановительные работы в Ханском дворце, сообщает РИА Новости.

    «Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе Ханский дворец, на протяжении 23 лет», — сообщил Полонский агентству.

    Дмитрий Полонский

    По его словам, по вине Киева дворец дошел до того состояния, из которого теперь его приходится «вытаскивать». Украинские власти не заботились о памятниках культуры и не выделяли ресурсов, которые бы помогли их сохранить для следующих поколений.

    Напомним, ранее о планах восстановить Ханский дворец в первозданном виде рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Уже была разработана программа реставрации дворца. На работы собираются потратить более полутора миллиарда рублей.

    Узнав об этом, Министерство культуры Украины направило в ЮНЕСКО жалобу, обвинив крымских властей в «нанесении ущерба культурному наследию Украины».

    Власти Крыма ответили на попытку Киева помешать восстановлению Ханского дворца

    Ханский дворец – бывшая резиденция крымских ханов, единственный в мире сохранившийся образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, входит в число объектов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

    Напомним, ранее председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова также прокомментировала жалобу Украины в ЮНЕСКО, назвав ее очередной провокацией. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #крым #юнеско #бахчисарай #ханский дворец
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