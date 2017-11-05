Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, есть раненые и погибшие

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Магас, 5 ноября. Неизвестные злоумышленники напали на пост ДПС в Ингушетии. Об этом журналистам сообщили в воскресенье сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел на федеральной автомагистрали «Кавказ» (в районе населенного пункта Яндаре).

«Совершивших нападение… было четверо. Один из них зашел и совершил самоподрыв, трое предприняли попытку скрыться», — пояснил источник ТАСС.

Согласно предварительным данным, в результате скончался один из сотрудников ДПС, два человека получили ранения.

Непосредственно одного из боевиков удалось нейтрализовать. Еще один был заблокирован в здании.

Национальный антитеррористический комитет уже ввел режим КТО на территории Назрановского района.

Напомним, во второй половине октября вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Ингушетии.