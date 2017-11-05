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Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, есть раненые и погибшие
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    Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, есть раненые и погибшие

    19:55  5 Ноября 2017
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    Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, есть раненые и погибшие

    Магас, 5 ноября. Неизвестные злоумышленники напали на пост ДПС в Ингушетии. Об этом журналистам сообщили в воскресенье сотрудники правоохранительных органов.

    Инцидент произошел на федеральной автомагистрали «Кавказ» (в районе населенного пункта Яндаре).

    «Совершивших нападение… было четверо. Один из них зашел и совершил самоподрыв, трое предприняли попытку скрыться», — пояснил источник ТАСС.

    Согласно предварительным данным, в результате скончался один из сотрудников ДПС, два человека получили ранения.

    Непосредственно одного из боевиков удалось нейтрализовать. Еще один был заблокирован в здании.

    Национальный антитеррористический комитет уже ввел режим КТО на территории Назрановского района.

    Напомним, во второй половине октября вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Ингушетии.

    Автор: Алексей Громов
    #ингушетия
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