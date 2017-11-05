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Трамп рассчитывает на помощь Китая в вопросе КНДР
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    Трамп рассчитывает на помощь Китая в вопросе КНДР

    19:40  5 Ноября 2017
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    Трамп рассчитывает на помощь Китая в вопросе КНДР

    Вашингтон, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на помощь со стороны Китая в разрешении ситуации вокруг Северной Кореи.

    Об этом в преддверии визита в КНР, который пройдет на следующей неделе, американский лидер рассказал в интервью телевизионному каналу ABC. Как заявил Трамп, он чувствует, что председатель КНР Си Цзиньпин и его коллеги работают над этим вопросом.

    «Надеюсь, что что-то удастся выработать. Посмотрим, что получится. Думаю, что Китай, куда я скоро поеду, и председатель Си напряженно работают над тем, чтобы посмотреть, могут ли они что-то сделать. Я это чувствую. Посмотрим», — сказал он.

    На вопрос журналистов о том, что он думает о последних результатах опросов общественного мнения в США, согласно которым большинство американцев считает возможным нанесение Северной Кореей ядерного удара по США, Трамп ответил, что с такими прогнозами не согласен.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин могут провести встречу в рамках АТЭС. На ней, как сообщил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, лидеры государств могут обсудить борьбу с международным терроризмом, Сирию и КНДР.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дональд трамп #сша #кндр #китай
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