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Общество
Перевернутый вверх ногами памятник Собчак создали в Петербурге
Общество
Перевернутый вверх ногами памятник Собчак создали в Петербурге
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    Перевернутый вверх ногами памятник Собчак создали в Петербурге

    19:34  5 Ноября 2017
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    Перевернутый вверх ногами памятник Собчак создали в Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 ноября. Художник Александр Донской изготовил в Петербурге скульптуру известной журналистки и телеведущей Ксении Собчак, которая висит вниз головой.

    У Донского сложилось противоречивое отношение Собчак, которую он считает «красивой и сексуальной женщиной». Однако телеведущая постоянно меняют свою позицию.

    «Пока мы делали скульптуру, она как раз заявила о том, что она будет баллотироваться. И это точно вписывается в историю про ее перевороты», — цитирует слова художника телеканал «360».

    Согласно предварительным данным, необычная скульптура 20 ноября будет выставлена в Музее ультрасовременного искусства в Москве.

    Напомним, в октябре журналистка Ксения Собчак официально объявила о том, что она планирует принять участие в президентских выборах, которые пройдут в России в марте 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
    #собчак
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