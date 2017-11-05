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В ДНР сообщили об обстрелах Донецка со стороны ВСУ
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    В ДНР сообщили об обстрелах Донецка со стороны ВСУ

    19:18  5 Ноября 2017
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    В ДНР сообщили об обстрелах Донецка со стороны ВСУ

    Донецк, 5 ноября. ВСУ ведут обстрел Киевского района города Донецка, сообщают в Минобороны Донецкой народной республики.

    Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. В настоящее время в ведомство от местных жителей продолжают поступать сообщения о взрывах, пишет РИА Новости.

    Напомним, ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня в Донецкой и Луганской народных республиках. Вопрос по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины является одним из самых насущных для мирового сообщества.

    Операцию против провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Киев начал в апреле 2014 года после того, как Донецк и Луганск объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #обстрел #донецк
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