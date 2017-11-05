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Политика
Белый дом назвал главную тему возможной встречи Путина и Трампа
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    Белый дом назвал главную тему возможной встречи Путина и Трампа

    22:00  5 Ноября 2017
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    Белый дом назвал главную тему возможной встречи Путина и Трампа

    Вашингтон, 5 ноября. Вопросы, связанные с урегулированием ядерного кризиса на Корейском полуострове, должны стать основной темой возможной встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил представитель Белого Дома.

    «Я уверен, что это будет основной темой разговора, когда они встретятся», — цитирует его слова РИА Новости.

    В Вашингтоне также указали на то, что Россия находится рядом с КНДР.

    «Они тоже очень обеспокоены. Думаю, что Северная Корея ведет регион к кризису. И, конечно, у России должна быть роль в будущем», — подчеркнули в администрации американского лидера.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #трамп #кндр
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