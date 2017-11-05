Белый дом назвал главную тему возможной встречи Путина и Трампа

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Вашингтон, 5 ноября. Вопросы, связанные с урегулированием ядерного кризиса на Корейском полуострове, должны стать основной темой возможной встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил представитель Белого Дома.

«Я уверен, что это будет основной темой разговора, когда они встретятся», — цитирует его слова РИА Новости.

В Вашингтоне также указали на то, что Россия находится рядом с КНДР.

«Они тоже очень обеспокоены. Думаю, что Северная Корея ведет регион к кризису. И, конечно, у России должна быть роль в будущем», — подчеркнули в администрации американского лидера.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.