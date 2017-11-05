Сирия после теракта в Хадере: может ли Израиль расширить территорию оккупированных сирийских земель

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Израильское издание YNet опубликовало интервью с жителями друзской деревни Мадждаль-Шамс, которые пытались пересечь границу демилитаризованной зоны в районе Голанских высот, чтобы помочь сирийским друзам в Хадере, но были возвращены силами Армии обороны Израиля.

Syrian Druze in Golan Heights protesting the Israeli-backed AlQaeda attack on Syrian villages in SE Syria pic.twitter.com/h6gxbsLLL4 — Bassem (@BBassem7) November 3, 2017

Напомним, в пятницу смертник «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) совершил теракт на въезде в город Хадер сирийской провинции Эль-Кунейтра, расположенный в непосредственной близости от Голанских высот. Сразу после этого боевики «Сирийской свободной армии» перешли в наступление на позиции сирийских правительственные войск.

Деревня Маджаль-Шамс расположена на оккупированной Израилем в 1967 году территории Голанских высот. Ее жители, узнав о случившемся в Хадере, поспешили помочь своим собратьям-друзам, и некоторым из них даже удалось забежать на несколько десятков метров за ограждения демилитаризованной зоны. Однако все были возвращены Армией обороны Израиля.

YNet приводит в своем материале слова одного из жителей Мадждаль-Шамса Али Абу Джабера:

«Мы никому не причиняем вреда, и мы не будем молчать об этом нападении на нас [друзов]. Террористы из «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) с помощью своих израильских партнеров, проникли в деревню со всех сторон и начали стрелять в людей. Если эта атака повторится, тогда Израиль будет уверен, что мы прорвемся через ограждения и войдем в город [Хадер], чтобы защитить их, и никто не сможет нас остановить».

Другой житель Маджаль-Шамса рассказал YNet, что «израильское правительство играет с огнем, ему нужно прекратить поддерживать террористические организации.

После инцидента ЦАХАЛ заявил о своей готовности прийти на помощь хадерским друзам, подчеркнув в своем сообщении, что Израиль готов не допустить оккупации боевиками сирийского города.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, может ли инцидент в сирийском Хадере быть использован Израилем для увеличения оккупированных сирийских земель за счет установления контроля над городом:

«Именно на это и похоже. Тем более что уже и депутаты Кнессета призывали к тому, чтобы ввести в приграничный Хадер израильские войска, и вся логика развития событий говорит о том, что в этой мутной воде Израиль пытается поймать и свою рыбку».

Наш собеседник считает, что теракт в Хадере — это, скорее всего, провокация, организованная Моссадом и рядом других спецслужб для того, чтобы таким образом увеличить влияние Израиля в сирийском конфликте, расширить свое присутствие на сирийской территории и помочь Израилю решить свои вопросы:

«Идет непрямая поддержка, которая, если и проводится, то через спецоперации различных спецслужб таких как Моссад или еще более законспирированных. Прямой поддержки из Иерусалима или Тель-Авива джихадистам нет».

Эксперт отметил, что сейчас ситуация стабилизируется в других районах Сирии, прежде всего, там, где было противостояние войск Сирийской Арабской Республики и боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), а в приграничных с Израилем территориях провокации происходят постоянно:

«Израиль организовывает налеты на территорию Сирии, организуются непонятные обстрелы территории Израиля с территории Сирии, не подконтрольной Башару Асаду, что создает перспективу для того, чтобы Израиль активно вмешался в данный конфликт. Для Израиля, конечно, обидно, что Турция с севера вводит свои части на территорию Сирии, и считает, что может сделать то же самое. Тем более что опыт войны против Сирии у Израиля уже есть: Голанские высоты захвачены».

Эксперт не стал исключать влияние на ситуацию, оказываемое со стороны Соединенных Штатов Америки, которые всячески пытаются дестабилизировать ситуацию в Сирии, в том числе, и на южном направлении:

«Израиль — это один из самых надежных союзников Соединенных Штатов на данной территории, и понятно, что США всегда Израиль в подобной ситуации будут поддерживать, но, с другой стороны, Израиль не всегда свои действия согласовывает с Соединенными Штатами и считает для себя возможным принимать самостоятельные решения. Говорить о том, что каждый конкретный шаг был согласован с Вашингтоном и Пентагоном, наверное, пока нельзя. Во многом здесь Израиль действует самостоятельно, но, конечно, он действует в рамках общей глобально согласованной с Соединенными Штатами политики».

1 Организация запрещена на территории РФ.