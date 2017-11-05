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Из ГУМа и «Метрополя» в Москве эвакуировали пять тысяч человек
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    Из ГУМа и «Метрополя» в Москве эвакуировали пять тысяч человек

    19:03  5 Ноября 2017
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    Из ГУМа и «Метрополя» в Москве эвакуировали пять тысяч человек

    Москва, 5 ноября. После поступивших звонков о «минировании» из ГУМа и гостиницы «Метрополь» в Москве эвакуировали пять тысяч человек.

    «После звонков с угрозами взрыва из торгового дома ГУМ эвакуировали 2800 человек, еще свыше 2 тысяч человек из гостиницы «Метрополь», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

    Источник агентства сообщил, что также эвакуация нескольких тысяч человек была проведена в кинотеатре «Факел» и торговом центре «Дубровка».

    Кроме того, в воскресенье после звонков, сообщающих о якобы возможной угрозе взрыва, в столице была проведена проверка торговых центров «Галерея-Атлантик» и «Атриум». Около 11 тысяч посетителей эвакуировали из ТЦ «Европейский» и «Дисконт».

    Напомним, ранее сообщалось об эвакуации зрителей Большого театра. Намечавшийся на воскресный вечер концерт «Молот и серп», приуроченный к 100-летию революции, отменен.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #эвакуация #гум #метрополь
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