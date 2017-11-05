Из ГУМа и «Метрополя» в Москве эвакуировали пять тысяч человек

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Москва, 5 ноября. После поступивших звонков о «минировании» из ГУМа и гостиницы «Метрополь» в Москве эвакуировали пять тысяч человек.

«После звонков с угрозами взрыва из торгового дома ГУМ эвакуировали 2800 человек, еще свыше 2 тысяч человек из гостиницы «Метрополь», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Источник агентства сообщил, что также эвакуация нескольких тысяч человек была проведена в кинотеатре «Факел» и торговом центре «Дубровка».

Кроме того, в воскресенье после звонков, сообщающих о якобы возможной угрозе взрыва, в столице была проведена проверка торговых центров «Галерея-Атлантик» и «Атриум». Около 11 тысяч посетителей эвакуировали из ТЦ «Европейский» и «Дисконт».

Напомним, ранее сообщалось об эвакуации зрителей Большого театра. Намечавшийся на воскресный вечер концерт «Молот и серп», приуроченный к 100-летию революции, отменен.