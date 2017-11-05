Из Большого театра в Москве в связи с угрозой взрыва эвакуировали 700 человек

В Избранное

Москва, 5 ноября. Из здания московского Большого театра эвакуировали около 700 человек из-за угрозы взрыва. На место прибудут кинологи, чтобы провести проверку.

«Из здания ГАБТ по адресу: Театральная площадь, 1 после звонка с угрозой взрыва эвакуированы 700 человек», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

В семь часов вечера в Бетховенском зале Большого театра должен был начаться концерт в честь 100-летия Октябрьской революции «Молот и серп». Однако из-за поступившего сообщения о возможном взрыве зрителей экстренно вывели из театра.

По словам представителей театра, на вечер воскресенья в Большом был запланирован лишь один концерт. На исторической и новой сцене спектакли проходили днем.