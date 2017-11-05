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Гость из Бразилии рассказал ФАН, за что он любит Октябрьскую революцию
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    Гость из Бразилии рассказал ФАН, за что он любит Октябрьскую революцию

    21:48  5 Ноября 2017
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    Гость из Бразилии рассказал ФАН, за что он любит Октябрьскую революцию

    Кристиан Лима из Бразилии живет в Санкт-Петербурге и является большим поклонником революционных идей. Молодой бразилец рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, почему для него Октябрьская революция 1917 года — одно из важнейших событий в истории не только России, но и всего мира.

    для него Октябрьская революция 1917 года — одно из важнейших событий

    «Я считаю, что Октябрьская революция — это великий праздник не только для России, но и для всего человечества, — отметил юноша. — Западные историки считают, что революция дала ключ, создала новые условия для всего мира. В России были построены заводы, фабрики, больницы. И не только в России произошла такая революция. А в остальных странах власти, боясь революций, стали давать права рабочим, стали инвестировать в образование. Как поется в песне «Интернационал»: «Кто был ничем, тот станет всем»».

    По словам Кристиана, он проникся революционными идеями еще дома — в Бразилии, видя, в какой нищете живут его друзья.

    «Я родился в стране, где массовая нищета, мои родители всю жизнь работали, но они не живут, как магнаты, — отметил молодой бразилец. — Я заметил, что те, кто много работает, живут хуже, чем те три процента населения, которые сосредоточили в своих руках все богатство. Мои друзья были из очень бедных семей. Но для меня это были же такие же люди, как и я. Считаю, что идеи коммунизма, которые развивали Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, были важны для преобразования мира, который должен быть для всех, а не только для избранных».

    По словам собеседника ФАН, самым лучшим памятником революции в Петербурге для него является петербургское метро, которое он очень любит.

    Самым лучшим памятником революции в Петербурге для него является метро

    «Санкт-Петербург — это город трех революций, и каждый раз, когда я бываю в метро, я вижу, что сотворил социализм. Я считаю ваше метро самым главным памятником революции, там в буквальном смысле отражена вся история города и история России», — отметил Кристиан.

    По словам гостя нашего города, для него очень важным символом революции также является знаменитый крейсер «Аврора».

    Очень важным символом революции также является знаменитый крейсер «Аврора»

    «Крейсер «Аврора» — это для меня очень интересное место. Когда я только приехал в Петербург, «Аврора» была на реставрации, и я семь месяцев ждал, чтобы ее увидеть. И, когда я ее увидел, это для меня была огромная честь. Для меня «Аврора» — это символ триумфа народа, его победы над аристократией и буржуазией», — отметил Кристиан Лима.

    Автор: Евгения Авраменко
    #петербург #метро #революция #аврора
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