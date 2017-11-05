Гость из Бразилии рассказал ФАН, за что он любит Октябрьскую революцию

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Кристиан Лима из Бразилии живет в Санкт-Петербурге и является большим поклонником революционных идей. Молодой бразилец рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, почему для него Октябрьская революция 1917 года — одно из важнейших событий в истории не только России, но и всего мира.

«Я считаю, что Октябрьская революция — это великий праздник не только для России, но и для всего человечества, — отметил юноша. — Западные историки считают, что революция дала ключ, создала новые условия для всего мира. В России были построены заводы, фабрики, больницы. И не только в России произошла такая революция. А в остальных странах власти, боясь революций, стали давать права рабочим, стали инвестировать в образование. Как поется в песне «Интернационал»: «Кто был ничем, тот станет всем»».

По словам Кристиана, он проникся революционными идеями еще дома — в Бразилии, видя, в какой нищете живут его друзья.

«Я родился в стране, где массовая нищета, мои родители всю жизнь работали, но они не живут, как магнаты, — отметил молодой бразилец. — Я заметил, что те, кто много работает, живут хуже, чем те три процента населения, которые сосредоточили в своих руках все богатство. Мои друзья были из очень бедных семей. Но для меня это были же такие же люди, как и я. Считаю, что идеи коммунизма, которые развивали Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, были важны для преобразования мира, который должен быть для всех, а не только для избранных».

По словам собеседника ФАН, самым лучшим памятником революции в Петербурге для него является петербургское метро, которое он очень любит.

«Санкт-Петербург — это город трех революций, и каждый раз, когда я бываю в метро, я вижу, что сотворил социализм. Я считаю ваше метро самым главным памятником революции, там в буквальном смысле отражена вся история города и история России», — отметил Кристиан.

По словам гостя нашего города, для него очень важным символом революции также является знаменитый крейсер «Аврора».