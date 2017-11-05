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Происшествия
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ДНР сообщила о пожаре на складе боеприпасов ВСУ
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    ДНР сообщила о пожаре на складе боеприпасов ВСУ

    18:36  5 Ноября 2017
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    ДНР сообщила о пожаре на складе боеприпасов ВСУ

    Донецк, 5 ноября. Пожар возник на складе с вооружением украинской армии недалеко от населенного пункта Опытное, который находится к северу от Донецка, сообщили представители оперативного командования ДНР.

    По словам источника РИА Новости, пожар, как сообщили местные, произошел из-за нарушения правил хранения боеприпасов на территории воинской части 42 батальона, 57 бригады ВСУ.

    В связи с пожаром на складе взрываются боеприпасы, что представляет угрозу для местных жителей. Однако эвакуация в настоящее время не производится.

    Напомним, на прошлой неделе в воинской части ВСУ в Одессе неизвестные вынесли часть имущества с ее территории. Служащие части не оказали им никакого сопротивления. Было возбуждено уголовное дело. Причастным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #всу #пожар #склад #оеприпасы
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