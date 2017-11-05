Крым отреагировал на жалобу Украины в ЮНЕСКО

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Киев, 5 ноября. Украинская сторона возмущена проведением реставрационных работ на территории резиденции «Ханский дворец» в Крыму. Об этом заявила пресс-служба министерства культуры Украины.

Как считают в Киеве, рабочие якобы повредили росписи 18-го века и фасад здания, которое входит в предварительный список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

«Проведение работ на памятнике национального значения «Ханский дворец» является безоговорочным доказательством грубого нарушения норм международного законодательства Российской Федерацией, несет прямую угрозу сохранности культурного наследия Украины», — указано в заявлении украинского ведомства.

Власти Украины также намерены подать жалобу на действия российской стороны в ЮНЕСКО.

Непосредственно председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова раскритиковала заявления Киева.

«Это очередная провокация, им больше нечего сказать. Мы 20 с лишним лет не могли реставрировать наши памятники архитектуры, нам не выделялись деньги на модернизацию учреждений культуры», — подчеркнула она в интервью RT.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о том, что на восстановление «Ханского дворца» в Бахчисарае будет выделено около 1,6 миллиарда рублей.

Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав России.