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Крым отреагировал на жалобу Украины в ЮНЕСКО
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    Крым отреагировал на жалобу Украины в ЮНЕСКО

    18:42  5 Ноября 2017
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    Крым отреагировал на жалобу Украины в ЮНЕСКО

    Киев, 5 ноября. Украинская сторона возмущена проведением реставрационных работ на территории резиденции «Ханский дворец» в Крыму. Об этом заявила пресс-служба министерства культуры Украины.

    Как считают в Киеве, рабочие якобы повредили росписи 18-го века и фасад здания, которое входит в предварительный список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

    «Проведение работ на памятнике национального значения «Ханский дворец» является безоговорочным доказательством грубого нарушения норм международного законодательства Российской Федерацией, несет прямую угрозу сохранности культурного наследия Украины», — указано в заявлении украинского ведомства.

    Власти Украины также намерены подать жалобу на действия российской стороны в ЮНЕСКО.

    Крым отреагировал на жалобу Украины в ЮНЕСКО

    Непосредственно председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова раскритиковала заявления Киева.

    «Это очередная провокация, им больше нечего сказать. Мы 20 с лишним лет не могли реставрировать наши памятники архитектуры, нам не выделялись деньги на модернизацию учреждений культуры», — подчеркнула она в интервью RT.

    Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о том, что на восстановление «Ханского дворца» в Бахчисарае будет выделено около 1,6 миллиарда рублей.

    Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав России.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #крым
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