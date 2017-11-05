Политолога насторожили планы Трампа просить Путина о помощи

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Москва, 5 ноября. Лидер США Дональд Трамп заявил о своих намерениях просить президента России Владимира Путина о помощи с КНДР. Этот вопрос он планирует поднять во время своей возможной встречи с главой РФ на саммите АТЭС. Заявление Трампа насторожили профессора Высшей школы экономики Александра Домрина.

В комментарии ФАН политолог объяснил, почему требование Трампа «помощи» от России в проведении американской политики вряд ли лучший путь нормализации двусторонних отношений.

По словам эксперта, его настораживает, что Трамп в безапелляционной манере заявляет, что ему требуется «помощь Путина».

«Им нужна помощь России? Нет, ребята, мы вам не собираемся никакую «помощь» предоставлять и оказывать. У вас есть своя точка зрения, например, в отношении Украины или КНДР. У нас есть своя точка зрения. Мы можем говорить только на равных», — сказал политог.

При этом Домрин выразил уверенность, что президент РФ даст отпор попыткам Трампа навязать России свою позицию по актуальным для обоих государств вопросам.

«Уверен, что Владимир Путин не будет во всем соглашаться с американской стороной», — подчеркнул он.

Напомним, о своей возможной встрече с Путиным Трамп заявил в ходе азиатского турне.