Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Три иномарки столкнулись в Новосибирске
Политика
Политолога насторожили планы Трампа просить Путина о помощи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолога насторожили планы Трампа просить Путина о помощи

    20:00  5 Ноября 2017
    128

    Политолога насторожили планы Трампа просить Путина о помощи

    Москва, 5 ноября. Лидер США Дональд Трамп заявил о своих намерениях просить президента России Владимира Путина о помощи с КНДР. Этот вопрос он планирует поднять во время своей возможной встречи с главой РФ на саммите АТЭС. Заявление Трампа насторожили профессора Высшей школы экономики Александра Домрина.

    В комментарии ФАН политолог объяснил, почему требование Трампа «помощи» от России в проведении американской политики  вряд ли лучший путь нормализации двусторонних отношений.

    По словам эксперта, его настораживает, что Трамп в безапелляционной манере заявляет, что ему требуется «помощь Путина».

    «Им нужна помощь России? Нет, ребята, мы вам не собираемся никакую «помощь» предоставлять и оказывать. У вас есть своя точка зрения, например, в отношении Украины или КНДР. У нас есть своя точка зрения. Мы можем говорить только на равных»,  — сказал политог.

    При этом Домрин выразил уверенность, что президент РФ даст отпор попыткам Трампа навязать России свою позицию по актуальным для обоих государств вопросам.

    «Уверен, что Владимир Путин не будет во всем соглашаться с американской стороной»,  — подчеркнул он.

     

    Напомним, о своей возможной встрече с Путиным Трамп заявил в ходе азиатского турне.

    «Скорее всего, мы встретимся с Путиным. Нам нужна помощь Путина по Северной Корее, и мы будет встречаться с большим количеством разных лидеров», — заявил лидер США.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        1911
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        631
        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        14:08   5 Ноября 2017
        954
        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        11:03   5 Ноября 2017
        587