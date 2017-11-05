Главные новости 5 ноября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 5 ноября.

В России с воскресенья, 5 ноября, изменились авиационные правила по провозу багажа и ручной клади в пассажирских лайнерах. Стало известно, как в РФ изменились правила провоза багажа и ручной клади в самолетах.

Более восьми десятков человек с ножами, кастетами и травматикой задержали в районе Манежной площади в Москве. В центре Москвы задержали 86 человек.

Паранойей назвал эксперт-американист отказ американских конгрессменов встречаться с послом России в США. Они запуганы: эксперт объяснил отказ конгрессменов США встречаться с послом РФ.

Президент Сша Дональд Трамп надел кожаную куртку пилота и рассказал американским военным о «самых бесстрашных воинах мира». Россияне напомнили Трампу, как «самые бесстрашные воины» испугались Су-24 ВКС РФ.

Вместе с Владимиром Путиным созданный Ростехом мотоцикл осмотрели духовные лидеры основных российских конфессий. Ростех разработал тяжелый мотоцикл «Иж» в рамках проекта «Кортеж».

Племянник короля Саудовской Аравии оказался в числе 11 принцев, задержанных комитетом по борьбе с коррупцией. Все задержанные находятся в пятизвездочных отелях Эр-Рияда. Задержанных саудовских принцев поместили в пятизвездочные отели.

Одновременно силы САА приближаются к Абу-Кемалю с западного направления. Сирия: «Силы тигра» возглавили операцию в Абу-Кемале.