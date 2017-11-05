Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Перевернутый вверх ногами памятник Собчак создали в Петербурге
Весь мир
Главные новости 5 ноября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 5 ноября

    19:00  5 Ноября 2017
    37

    Главные новости 5 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 5 ноября.

    В России с воскресенья, 5 ноября, изменились авиационные правила по провозу багажа и ручной клади в пассажирских лайнерах. Стало известно, как в РФ изменились правила провоза багажа и ручной клади в самолетах.

    Более восьми десятков человек с ножами, кастетами и травматикой задержали в районе Манежной площади в Москве. В центре Москвы задержали 86 человек.

    Паранойей назвал эксперт-американист отказ американских конгрессменов встречаться с послом России в США. Они запуганы: эксперт объяснил отказ конгрессменов США встречаться с послом РФ.

    Президент Сша Дональд Трамп надел кожаную куртку пилота и рассказал американским военным о «самых бесстрашных воинах мира». Россияне напомнили Трампу, как «самые бесстрашные воины» испугались Су-24 ВКС РФ.

    Вместе с Владимиром Путиным созданный Ростехом мотоцикл осмотрели духовные лидеры основных российских конфессий. Ростех разработал тяжелый мотоцикл «Иж» в рамках проекта «Кортеж».

    Племянник короля Саудовской Аравии оказался в числе 11 принцев, задержанных комитетом по борьбе с коррупцией. Все задержанные находятся в пятизвездочных отелях Эр-Рияда. Задержанных саудовских принцев поместили в пятизвездочные отели.

    Одновременно силы САА приближаются к Абу-Кемалю с западного направления. Сирия: «Силы тигра» возглавили операцию в Абу-Кемале.

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        1086
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        578
        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        14:08   5 Ноября 2017
        842
        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        11:03   5 Ноября 2017
        547