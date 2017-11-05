Что празднуем 7 ноября: 100-летие революции и День воинской славы

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Седьмого ноября 2017 года отмечается важная дата — столетие события, которое в советское время называлось Великая Октябрьская социалистическая революция. Этот был фактически день рождения советского государства и главный праздник в СССР.

Что мы празднуем 7 ноября

Сегодня 7 ноября — это памятная дата, которая не является выходным днем, даже несмотря на то, что в 2017 году Октябрьской революции исполняется ровно сто лет.

С годовщиной революции связан еще один праздник, который также ежегодно отмечается 7 ноября. Это День воинской славы России в память об историческом параде на Красной площади в ноябре 1941 года, когда враг совсем близко подошел к Москве.

Напомним, 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Прямо с парада части Красной армии уходили на фронт. В те дни началось контрнаступление советских войск под Москвой, которое завершилось окончательным разгромом гитлеровцев у стен столицы нашей Родины.

День Октябрьской революции

День Великой октябрьской социалистической революции (в советское время первые три слова в названии этого праздника было положено писать с заглавной буквы), который отмечался 7 ноября (что соответствовало 25 октября по старому стилю), — был главным советским праздником. В этот день отмечалось рождение страны, которая стала Советским Союзом и просуществовала до осени 1991 года.

В советское время праздник сначала отмечался один день — 7 ноября. В 1927 года к празднику добавили еще один выходной, и День революции стали отмечать 7 и 8 ноября (правда, если праздничный день приходился на субботу или воскресенье, этот день не компенсировался, как сейчас).

Праздник в честь Великой Октябрьской социалистической революции просуществовал с 1918 по 1991 годы. В этот день в обеих столицах и во всех крупных городах проходили военные парады, предприятия и учебные заведения в обязательном порядке посылали представителей на массовые демонстрации, вечером в городах-героях устраивались салюты. Праздник был по-настоящему народным, и не только в первые послереволюционные годы. Даже в 1980-е годы — на излете существования советской власти — после демонстрации люди устраивали дома застолья, по всей стране проходили массовые народные гуляния.

Праздник 7 ноября после развала СССР

После августовского путча 1991 года СССР фактически прекратил свое существование. Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) была запрещена, а празднование Дня революции было отметено. В 1992 году 8 ноября стало рабочим днем, 7 ноября осталось выходным.

С 1995 года 7 ноября сделали День воинской славы — в честь проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году.

В 1996 году указом первого президента России Бориса Ельцина 7 ноября в России стали отмечать День согласия и примирения. Новый праздник не прижился, а коммунисты и представители левых сил продолжали отмечать в этот день годовщину революции, возлагали цветы к памятникам создателю советского государства Владимиру Ленину, вспоминали Иосифа Сталина, принимали детей в пионеры и т.д.

Праздник День согласия и примирения просуществовал до 2004 года, а с 2005 года он уступил место Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

После этого — с 2005 года — 7 ноября стало рабочим днем, а День октябрьской революции стал памятной датой. В этом году в связи со столетием революции в Москве и Петербурге пройдет ряд мероприятий, в том числе тематические выставки и световое шоу, входе которого будут воссозданы события октября-ноября 1917 года.