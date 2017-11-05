Сирия новости 5 ноября 19.30: в Дейр-эз-Зоре найдено химоружие и шесть танков ИГ, более 16 человек пострадало при взрыве в Киркуке

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Сирия, 5 ноября. При зачистке Дейр-эз-Зора обнаружено химическое оружие и шесть танков ИГ, в результате атак террористов-смертников пострадало более 16 жителей Киркука, в Манбидже продолжаются протесты против принудительной мобилизации в ряды SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, при поддержке ВКС РФ отбили у «Ан-Нусры» два поселения Хамы.

«Исламское государство»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» на востоке Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в провинции Хама.

Провинция Алеппо

В Манбидже и нескольких окрестных поселениях продолжаются демонстрации против принудительной мобилизации местных жителей в ряды Демократических сил Сирии (SDF). Об этом сообщает информационное агентство Aleppo 24 на своей странице в Facebook (@24Aleppo). Напомним, командование курдских отрядов при содействии глав местных кланов ввели в населенном пункте и близлежащих деревнях обязательную воинскую повинность. Вчера в акции протеста против решения курдов поучаствовало более 150 человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Солдаты Сирийской арабской армии (САА), проводящие зачистку города Дейр-эз-Зор, обнаружили склад оружия и боеприпасов «Исламского государства», а также шесть танков, сообщает военный источник в Twitter (@C_Military1). По данным другого Twitter-канала (@Newsmonitor7), в хранилище террористов, в том числе, было найдено несколько костюмов химической защиты.

Ранее сообщалось, что в административном центре провинции Дейр-эз-Зор также был обнаружен заминированный автомобиль, в котором находились пакеты с химикатами. Предположительно, реагенты могли быть использованы при производстве химического оружия.

Провинция Идлиб

В районе поселения Аль-Хамидия на юге Идлиба обнаружена братская могила с останками 62 солдат сирийской армии, убитых в боях в этом регионе в 2014 году. Об этом пишет один из источников в социальной сети Facebook (@alharba.wael).

HAQ News Agency передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе города Абу Дали. Ранее совместные силы ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли ряд ударов по укрепрайонам сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 в этой местности.

Провинция Хама

В провинции Хама развивается противостояние между группировкой «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА), продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ. Военный источник в Twitter (@true_tube) передает, что при поддержке российской авиации армия САР освободила от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» поселения Аль-Мушейрифа и Аш-Шакусия.

Также на северо-востоке Хамы продолжаются бои за территорию между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством»1. По данным Twitter-канала (@alhadathnews), столкновения отмечаются в окрестностях поселений Аник Бажра и Хажила.

Ирак

На улице Атлас в центре города Киркук прогремело два взрыва, сообщает Alsumaria News. Террористы-смертники взорвали себя в толпе людей, в результате чего несколько мирных жителей столицы провинции Киркук было убито и, по данным информагентства Iraqi News, 16 человек получили ранения.

Iraqi News передает, что неизвестные боевики открыли беспорядочную стрельбу около контрольно-пропускного пункта в центре Мосула. В результате перестрелки с охраной КПП было убито шесть человек и еще шесть –получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)