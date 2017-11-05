Иран опроверг обвинения Трампа в причастности к пуску ракеты по Эр-Рияду

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Тегеран, 5 ноября. Иранская сторона не имеет отношения к попытке нанесения ракетного удара по Саудовской Аравии. Об этом журналистам заявил в воскресенье глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари, который прокомментировал последние высказывания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как отметил политик, у иранской стороны нет возможностей для доставки ракет в Йемен.

«Трамп делает много беспочвенных заявлений, в том числе много обвинений в отношении Ирана, последнее замечание — одно из них... Мы не имеем возможности передавать ракеты в Йемен», — цитирует его слова агентство IRNA.

Напомним, 4 ноября силы ПВО Саудовской Аравии сбили ракету, которая была запущена с территории Йемена повстанцами-хуситам. Согласно предварительным данным, целью был город Эр-Рияд.

Позднее президент США Дональд Трамп возложил ответственность за инцидент на Тегеран.