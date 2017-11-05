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Американские ученые выяснили, что чувствуют люди после смерти
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    Американские ученые выяснили, что чувствуют люди после смерти

    17:48  5 Ноября 2017
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    Американские ученые рассказали, что чувствуют люди после смерти

    Москва, 5 ноября. Умершие люди сразу после смерти еще воспринимают мир вокруг и понимают, что их не стало. К такому выводу пришли американские ученые из медицинского центра Langone при Нью-Йоркском университете.

    Данные исследования, которое проводилось под руководством профессора Сэма Парниа, были опубликованы на портале Live Science. В течение нескольких лет группа ученых наблюдала за состоянием умерших и пришла к выводу, что сразу после смерти человек еще некоторое время остается в сознании.

    «После остановки сердца человеческий мозг все еще функционирует и остается активным. Это значит, что в большинстве случаев люди могут понимать, что они скончались», — говорится в статье.

    Американские ученые рассказали, что чувствуют люди после смерти

    Как описывают ученые, умерший слышит и видит все, что происходит вокруг, но не может подать знак окружающим, поскольку собственное тело его больше не слушается.

    Свои выводы ученые подтверждают показаниями людей, переживших клиническую смерть. Они рассказали исследователям, что слышали и помнят, о чем в этот момент говорили медработники, и даже частично пересказывали содержание этих разговоров.

    Ранее американские ученые нашли способ, как продлить жизнь человека с помощью диеты.  

    Автор: Татьяна Барашкова
    #ученые #смерть #сознание
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