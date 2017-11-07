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Общество
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Украина
Украинский Paradox: охрана ночного клуба сорвала призыв в «сильнейшую армию Европы»
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    Украинский Paradox: охрана ночного клуба сорвала призыв в «сильнейшую армию Европы»

    8:00  7 Ноября 2017
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    Украинский Paradox: охрана ночного клуба сорвала призыв в «сильнейшую армию Европы»

    О непревзойденной мощи украинской армии слагаются легенды. Президент Порошенко называет ее «одной из самых боеспособных на континенте».

    Разумеется, ошеломляющим успехом вооруженные силы обязаны «постмайданной» власти во главе с самим Петром Алексеевичем.

    Путь к вершинам получился стремительным. Сначала ВСУ ворвались в топ-10.

    Затем в «пятерку».

    Пока не стали, наконец, всех сильнее.

    Очень любят на Банковой порассуждать о противостоянии «российской агрессии». Хорошая примета — к деньгам: «Российская агрессия…очень агрессивна…дайте денег…пожалуйста…».

    Западная публика поначалу слушала благосклонно. Но в последнее время Петр Алексеевич явно переигрывает. Например, в ПАСЕ обсуждали ущемление прав национальных меньшинств на Украине.

    Президент лично прибыл в Страсбург, чтобы спасти положение. Думал перехитрить наивных европейских парламентариев. Мол, права национальных  меньшинств — очень важно! Но вот эта «российская агрессия»…

    Внимательно выслушав украинского гаранта, евродепутаты серьезно задумались… о возвращении России в ПАСЕ.

    Львовская облава

    Кто не хочет служить в самой мощной армии континента? Ясное дело, все хотят. Особенно во Львове, жители которого славятся своим патриотизмом, а за Степана Бандеру готовы порвать последнюю рубашку.

    Но не вся перспективная молодежь устремилась в военкоматы. Так что пришлось военным самим идти в народ. Совершили рейд на популярный в городе Льва ночной клуб «Paradox». К делу подошли солидно, оцепив целый квартал.

    Но тут случилось нечто неожиданное. Охрана развлекательного заведения не пустила сотрудников военкомата внутрь заведения. Блестящая операция сорвалась.

    Что тут скажешь? Может, армия Украины таки сильнейшая в Европе, но и охранники в ночном клубе не лыком шиты.

    Одесский конфуз

    Не менее достойно проявили себя украинские вооруженные силы и в Одессе. Здесь 40 джентльменов в балаклавах совершили дружеский визит на объект министерства обороны.

    Набрали всякого добра и мирно покинули место событий. Советник Порошенко Бирюков заявил, что «с точки зрения здравой логики» имел место рейдерский захват объекта министерства обороны.

    Но вот с точки зрения документов, как говорится, не все так однозначно.

    Гениальная операция Луценко

    Не теряет времени даром и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он мастерски осуществил операцию по возвращению на Украину господина Каськива, подозреваемого в хищении бюджетных средств во времена «злочынной влады».

    Никто не уйдет от закона! – грозно написал прокурор на Facebook. 

    Оказалось, правда, что Юрий Витальевич слегка преувеличил свои заслуги. Выяснилось, что Каськив прилетел по собственной воле, самостоятельно купив авиабилеты.

    Так что он не только «не ушел от правосудия», но скорее даже пришел к нему своими ногами и за свой счет.

    Скромный залог в 160 тысяч гривен позволил Каськиву пойти на все четыре стороны.

    Разочаровавшись в правосудии, Юрий Витальевич углубился в тайную жизнь деревьев.

    Наконец-то дельная мысль!

    Автор: Сергей Свазовский
    #петр порошенко #всу #украина
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