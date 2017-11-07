Украинский Paradox: охрана ночного клуба сорвала призыв в «сильнейшую армию Европы»

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О непревзойденной мощи украинской армии слагаются легенды. Президент Порошенко называет ее «одной из самых боеспособных на континенте».

Порошенко: Українська армія стала однією з найефективніших на континенті https://t.co/XnO3Z8ka7q — 5 канал (@5channel) October 15, 2016

Разумеется, ошеломляющим успехом вооруженные силы обязаны «постмайданной» власти во главе с самим Петром Алексеевичем.

Президент Петро Порошенко наголошує, що українська армія повністю змінилась за три роки, а українські воїни є гара… https://t.co/iYvfelWlhM — ТвіНовини (@ukrtwinews) October 22, 2017

Путь к вершинам получился стремительным. Сначала ВСУ ворвались в топ-10.

Українська армія в десятці сильніших на континенті –

Петро Порошенко https://t.co/GlDV2dFrMA — ДК УкрОборонПром (@ukroboronprom) July 14, 2017

Затем в «пятерку».

Порошенко: Українська армія входить в п'ятірку найсильніших на континенті http://t.co/FTvIiNpvIe pic.twitter.com/ipIJrsJUO6 — Ukraine News UP ???????? (@by_Ukraine) March 23, 2015

Пока не стали, наконец, всех сильнее.

Армія України сьогодні є найсильнішою на всьому континенті – Порошенко - https://t.co/xzcBsBQJK8 — White Eagle (@MihailWhitEagle) May 8, 2016

Очень любят на Банковой порассуждать о противостоянии «российской агрессии». Хорошая примета — к деньгам: «Российская агрессия…очень агрессивна…дайте денег…пожалуйста…».

Западная публика поначалу слушала благосклонно. Но в последнее время Петр Алексеевич явно переигрывает. Например, в ПАСЕ обсуждали ущемление прав национальных меньшинств на Украине.

Президент лично прибыл в Страсбург, чтобы спасти положение. Думал перехитрить наивных европейских парламентариев. Мол, права национальных меньшинств — очень важно! Но вот эта «российская агрессия»…

Порошенко у ПАРЄ: поведінка РФ за три роки не змінилася, агресія триває https://t.co/DtxBL1FwiU через @EuropeanPravda — MakiivkaUA (@MakiivkaUA) October 12, 2017

Внимательно выслушав украинского гаранта, евродепутаты серьезно задумались… о возвращении России в ПАСЕ.

Генсек СЕ Ягланд лично просит Россию вернуться в ПАСЕ https://t.co/GIF8FU6txk — Сергей Серюбин (@SVSeryubin) October 25, 2017

Львовская облава

Кто не хочет служить в самой мощной армии континента? Ясное дело, все хотят. Особенно во Львове, жители которого славятся своим патриотизмом, а за Степана Бандеру готовы порвать последнюю рубашку.

В Варшаве прошла демонстрация под призывами «Стоп Бандера» и «Польский Львов»



В Варшаве 9 июн #вестинедели #новости https://t.co/hpjl4joJ4H pic.twitter.com/lXGCwDErTR — Вести за Неделю (@vestinedeli) July 12, 2017

Но не вся перспективная молодежь устремилась в военкоматы. Так что пришлось военным самим идти в народ. Совершили рейд на популярный в городе Льва ночной клуб «Paradox». К делу подошли солидно, оцепив целый квартал.

Во Львове ночью прошла облава на студентов: военные и полиция заблокировали целый квартал - https://t.co/e81iJHs9KU pic.twitter.com/nO5WSMYbOI — Шиповник (@Shipovnik_ua) November 4, 2017

Но тут случилось нечто неожиданное. Охрана развлекательного заведения не пустила сотрудников военкомата внутрь заведения. Блестящая операция сорвалась.

АХ-ХА-ХА, ОБЛОМ ОДНАКО С ПРИЗЫВОМ.)) "Облава на призывников в клубе Львова не состоялась https://t.co/r8xc1N5cqd — ЛЕСУН (@Arthimmm) November 4, 2017

Что тут скажешь? Может, армия Украины таки сильнейшая в Европе, но и охранники в ночном клубе не лыком шиты.

Одесский конфуз

Не менее достойно проявили себя украинские вооруженные силы и в Одессе. Здесь 40 джентльменов в балаклавах совершили дружеский визит на объект министерства обороны.

#Главное: В Одессе 40 человек в балаклавах вывезли военное имущество с части https://t.co/4srlCcCwUg pic.twitter.com/KiHFMKiyGK — i674.ru Озерск (@i674_ru) November 2, 2017

Набрали всякого добра и мирно покинули место событий. Советник Порошенко Бирюков заявил, что «с точки зрения здравой логики» имел место рейдерский захват объекта министерства обороны.

"С точки зрения здравой логики инцидент на военном объекте в Одессе – рейдерский захват собственности Минобороны,... https://t.co/7bAYzps93b — Сегодня (@segodnya_online) October 30, 2017

Но вот с точки зрения документов, как говорится, не все так однозначно.

Гениальная операция Луценко

Не теряет времени даром и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он мастерски осуществил операцию по возвращению на Украину господина Каськива, подозреваемого в хищении бюджетных средств во времена «злочынной влады».

Никто не уйдет от закона! – грозно написал прокурор на Facebook.

Оказалось, правда, что Юрий Витальевич слегка преувеличил свои заслуги. Выяснилось, что Каськив прилетел по собственной воле, самостоятельно купив авиабилеты.

Портнов обвинил Луценко в пиаре: Каськив сам прилетел в Украину https://t.co/uQUD3ZPM9g pic.twitter.com/8XQhoI6FD7 — InfoResist (@InfoResist) November 1, 2017

Так что он не только «не ушел от правосудия», но скорее даже пришел к нему своими ногами и за свой счет.

"Спецоперация у них. Ох и черти". Портнов заявил, что Каськив сам прилетел в Украину https://t.co/LZbeEyDEUm — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) November 1, 2017

Скромный залог в 160 тысяч гривен позволил Каськиву пойти на все четыре стороны.

Разочаровавшись в правосудии, Юрий Витальевич углубился в тайную жизнь деревьев.

Генпрокурор Луценко о происходящем в стране

- по убийству Окуевой

- по обыскам НАБУ у сынули Авакова

- по заяве МВД о "гибридной войне" НАБУ pic.twitter.com/5elv9MB5NF — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) October 31, 2017

Наконец-то дельная мысль!