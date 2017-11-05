Ростуризм предупредил россиян об опасном тайфуне во Вьетнаме

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Вьетнам, 5 ноября. Федеральное агентство по туризму призвало находящихся во Вьетнаме россиян быть осмотрительнее в связи с тайфуном «Дамри».

В сообщении на сайте Ростуризма, гражданам РФ советуют принимать во внимание погодные условия и при необходимости обращаться в посольство России во Вьетнаме, генеральное консульство России в Хошимине и генконсульство РФ в Дананге.

В пресс-службе также отметили, что в ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало информации о россиянах, пострадавших в результате урагана.

Как сообщала ранее «Газета.ру», «Дамри» обрушился на южные и центральные провинции Вьетнама в минувшую субботу. Жертвами разгула стихии стали 27 человек.

