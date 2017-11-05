Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

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Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей в Киеве, почему транзит российского газа через Украину прекратится в ближайшее время.

По словам эксперта, газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут настолько экономически эффективны, что после их запуска транзит газа через Украину теряет всякий экономический смысл для России и даже для Европы.

«Все, что происходит с транзитом, хорошо демонстрирует суть политики нынешних киевских властей, — отметил Дмитрий Марунич в комментарии корреспонденту ФАН. — Их цель — любой ценой реализовать ту повестку дня, которая была заложена после прихода в «Нафтогаз» нынешней провластной команды. Одна из целей этой команды — полный развал транзитных транспортных потоков. Я долго работал в компании «Нафтогаз Украины», и я помню, как раньше в каждом буклете, который выпускался ежегодно, было написано, что мы энергетический мост между Западом и Востоком».

Однако, по словам собеседника ФАН, совершенно очевидно, что при нынешней политике Киева говорить, что Украина может стать мостом между Западом и Востоком, уже давно не приходится. Не секрет, что Российская Федерация, не надеясь на Киев, как на надежного партнера, уже перенаправляет потоки своих транзитных грузов в российские порты. Первыми последствия своей антироссийской политики почувствовали на себе страны Балтии, следующей стала Украина, подчеркнул киевский экономист.

«С газом и нефтью происходит нечто подобное. В принципе, это заложено было еще в 2014 году [госпереворотом в Киеве — прим. ФАН], так что ничего удивительного здесь нет, — отметил Дмитрий Марунич. — Мне смешно читать некоторые вещи, которые попадаются мне в некоторых документах, которые имеют характер ограниченного доступа. Там написано следующее: как только транзит российского газа через Украину прекратится, [президент РФ Владимир] Путин якобы сразу вторгнется и нас захватит. Это одно из положений, которое обсуждается на многочисленных переговорах и консультациях украинских чиновников от нефтегазового комплекса в Брюсселе, в Вашингтоне и других столицах. Вот прямо таким текстом: нельзя допустить падения транзита».

При этом, по мнению собеседника ФАН, подобные разговоры бессмысленны, поскольку с экономической точки зрения продолжение транзита через Украину не имеет для «Газпрома» никакой экономической логики. По словам Марунича, говорят, что Украина получит в этом году 2,7 млрд. долларов за транзит российского газа, но ему эти данные кажутся сильно завышенными.

«Если мы посмотрим ретроспективно, в прошлом году мы получили за транзит российского газа порядка 2 млрд. долларов США, в этом году возможно увеличение из-за увеличившегося объема и немного повысившегося тарифа, — отметил эксперт. — Тариф привязан к цене импортного газа из Российской Федерации по контракту, объемы выручки будут чуть больше и достигнут трех млрд. долларов США. Однако при этом сам «Северный поток» не в состоянии отобрать такие большие объемы, поэтому оценка в 2,7 млрд долларов кажется мне завышенной. Не знаю, кто дал эти данные, наверное, сам «Нафтогаз»».

По словам экономиста, в настоящее время Российская Федерация не заинтересована в сохранении транзитных потоков через Украину в связи с серьезно осложненными отношениями между Киевом и Москвой.

«Я не хочу сейчас говорить о политике, пусть о политике рассуждают политиканы, — отметил собеседник ФАН. — Но у нас в свое время была идеальная бизнес-модель. Страна-поставщик энергоресурсов (Россия); страна, на тот момент крупнейший транзитер, сейчас этот транзитный статус уже практически утратившая (Украина); и крупнейшая страна-потребитель — это ФРГ, которая и дальше на ближайшие годы будет оставаться крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, хотим мы этого или не хотим, и хотят или не хотят этого в Вашингтоне».

Однако из-за различных политических игр, которые имели место на Украине, эта бизнес-модель рухнула, отметил эксперт.

«А потом все пошло по накатанной плоскости, и мы попали туда, где находимся сейчас, — отметил Дмитрий Марунич. — То есть, «Газпром» с величайшей степенью вероятности реализует «Турецкий поток» — он уже построил более трехсот километров в двухниточном исполнении. И «Нафтогаз», наконец, признал это. До этого в «Нафтогазе» молчали как партизаны, они в это время боролись с «Северным потоком-2», были многочисленные выезды в Евросоюз, встречи с американскими представителями, где они рассказывали о том ужасном вреде, который нанесет Украине «Северный поток-2». А вот про «Турецкий поток» они молчали, хотя на последних публичных мероприятиях [исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей] Коболев признал, что с введением в строй «Турецкого потока» из транзитной выручки «Нафтогаза» сразу исчезнут полмиллиарда долларов. Это же очевидные вещи! Более того, если посчитать срок окупаемости «Турецкого потока», — это всего 5-6 лет! О какой политике может идти речь?! Если Киев сам не может договориться с русскими, если он рассказывает об «агрессии» и прочей ерунде, то зачем «Газпрому» транспортировать газ через украинскую территорию, через страну, откровенно занимающую антироссийскую позицию, если он имеет бизнес-логику построить «Турецкий поток» и через 5-6 лет получить прекрасную окупаемость? Поставки в Турцию растут, в этом году они выросли более чем на 20%».

Та же ситуация складывается и вокруг «Северного потока-2», отметил сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий.

«Давайте возьмем модель «Северного потока-1». Там транзитный тариф зависит от объемов загрузки. В среднем транзитная ставка «Северного потока-1» — это 2,1 доллара США на 100 километров. Получается, что при загрузке «Северного потока-1», он стопроцентно экономически выгоден Российской Федерации. То же самое будет и с «Северным потоком-2». Там есть консорциум, которому «Газпром» платит за транзит фиксированную плату в год, а затем, чем больше объем транзита, тем меньше получается транзитная ставка. При этом «Газпром» сам в составе этого консорциума. Поэтому половина денег возвращается обратно в «Газпром». То есть тут железная экономическая логика, против которой протестуют такие «свободолюбивые» страны как Польша, аргументы которых мне вообще совершенно непонятны. Польша, наоборот, получит выгоды, хотя напрямую там трубы не будет. Но Польша сможет прекрасно по реверсным схемам получать газ из Германии, а ФРГ будет крупнейшим хабом российского и не только газа в Европе. И это не российские аргументы, это прямая бизнес-логика!» — подчеркнул Дмитрий Марунич.

Напомним, «Нафтогаз Украины» — это государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа.