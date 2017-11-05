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Политика
Клинцевич предложил восстановить военную базу России на Кубе
Политика
Клинцевич предложил восстановить военную базу России на Кубе
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    Клинцевич предложил восстановить военную базу России на Кубе

    16:33  5 Ноября 2017
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    Клинцевич предложил восстановить военную базу России на Кубе

    Москва, 5 ноября. Россия должна восстановить свою военную базу на Кубе, чтобы противостоять недружественным действиям США и НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Клинцевич уверен, что «недружественные шаги США и НАТО» в виде размещения американской системы ПРО вокруг РФ «направлены против России».

    «Мы обязаны защищаться. Мы должны иметь, в том числе, и такие ответы», - заявил сенатор «Интерфаксу».

    Парламентарий считает, что «надо приложить все усилия», чтобы военно-морская и авиационная база РФ появилась на Кубе. Клинцевич также добавил, что он будет настаивать, чтобы «этом плане мы усилий прилагали значительно больше, чем мы это делаем сейчас».

    Автор: Юлия Кошкина
    #клинцевич #куба #военная база
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