Клинцевич предложил восстановить военную базу России на Кубе

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Москва, 5 ноября. Россия должна восстановить свою военную базу на Кубе, чтобы противостоять недружественным действиям США и НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич уверен, что «недружественные шаги США и НАТО» в виде размещения американской системы ПРО вокруг РФ «направлены против России».

«Мы обязаны защищаться. Мы должны иметь, в том числе, и такие ответы», - заявил сенатор «Интерфаксу».

Парламентарий считает, что «надо приложить все усилия», чтобы военно-морская и авиационная база РФ появилась на Кубе. Клинцевич также добавил, что он будет настаивать, чтобы «этом плане мы усилий прилагали значительно больше, чем мы это делаем сейчас».