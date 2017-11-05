Сирия под ударом Запада: откуда у боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре взялось химоружие и вооружение стран НАТО

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Сообщается, что в городе Дейр-эз-Зор, ранее освобожденном от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), сирийская армия обнаружила заминированный автобус, в котором находился боеприпас с химическими веществами.

В том же квартале сирийскими военными было обнаружено два оружейных склада ИГ1 (запрещено в РФ). Причем на одном из складов хранилось большое количество американских автоматических винтовок М-16, снайперские винтовки, минометные установки и ручные гранатометы с боеприпасами к ним, а на другом — приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты, крупнокалиберные патроны и снаряды. Отмечается, что некоторые винтовки были заминированы таким образом, что детонировали при нажатии на спусковой крючок.

«Операция по разминированию и зачистке продолжается и не исключено, что будут найдены другие склады с оружием и боеприпасами, которые принадлежали боевикам ИГ (запрещено в РФ)», — рассказал журналистам один из сирийских офицеров.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал сообщения о находке заминированных складов с вооружением и, особенно, химического оружия очень важными сообщениями:

«И здесь, прежде всего, надо ставить вопрос, откуда у боевиков радикальных исламистских группировок, во-первых, оружие западного производства, во-вторых, химическое оружие».

Наш собеседник обратил внимание на то, что это уже не первый раз, когда на позициях боевиков в Сирии находят химическое оружие:

«Притом, были случаи, когда компоненты химического оружия задерживались сирийскими правительственными войсками в граничащих с Турцией районах. Именно через территорию Турции нелегально и полулегально провозились компоненты химического оружия, которые затем использовались боевиками в провокационных целях, чтобы обвинить сирийскую армию в применении химического оружия. Нынешняя находка химического оружия еще раз подтверждает, что такие попытки продолжаются».

Эксперт напомнил, что сейчас в ООН идет дискуссия относительно результатов расследования совместного механизма ОЗХО-ООН инцидентов в Умм-Хоше и Хан-Шейхуне:

«Американские представители пытаются протащить свою резолюцию о продолжении деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на территории Сирии и, особенно, подготовленный ей доклад, в котором сирийская правительственная армия и сирийское руководство обвиняются в применении химического оружия в Хан-Шейхуне. США чуть ли не предлагается использовать санкции и военную силу против правительства Башара Асада».

По мнению эксперта, тот факт, что обнаруженные в Дейр-эз-Зоре оружейные склады, принадлежавшие боевикам, заполнены вооружением, которое произведено на Западе, также доказывает, что это оружие поставлялось различными путями, может быть, не напрямую из Соединенных Штатов и стран НАТО, но, тем не менее, для того, чтобы вооружить и использовать боевиков против правительственной армии с теми же целями — устранить неугодный для Соединенных Штатов режим Башара Асада.

«Минирование этих складов — это тактика, используемая боевиками, для того, чтобы нанести наибольший урон сирийской армии. Террористы надеются, что мины, которые заложены на складах, сработают и принесут урон сирийской правительственной армии. Все это еще раз доказывает, что международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, действует все теми же методами, пытаясь использовать абсолютно все силы, оппозиционные руководству Сирии для того, чтобы убрать, устранить неугодное Западу правительство Сирийской Арабской Республики».

Наш собеседник считает, что даже после подавления «Исламского государства» (запрещено в РФ) ситуация в Сирии останется достаточно нестабильной и напряженной:

«Даже, если территориальная группировка ИГИЛ1 (запрещено в РФ) будет ликвидирована, то остаются боевики других вооруженных группировок, которых Запад считает «умеренной» оппозицией, и им будут продолжены поставки вооружения, что приведет только к большей дестабилизации ситуации в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.