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В Госдуме заподозрили Трампа в попытке загипнотизировать американцев
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    В Госдуме заподозрили Трампа в попытке загипнотизировать американцев

    16:16  5 Ноября 2017
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    В Госдуме заподозрили Трампа в попытке загипнотизировать американцев

    Москва, 5 ноября. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заподозрил Трампа в попытке загипнотизировать американцев.

    Выступая на военной базе в Японии, президент США заявил, что американские военнослужащие могут считать себя «самыми бесстрашными силами в истории мира».

    «Трамп просто действует гипнотически в отношении своего населения, убеждая в том, что американская нация якобы во всем лучше всех», — сказал он в беседе с RT.

    Депутат Госдумы добавил, что подобная риторика не способствует укреплению отношений с союзниками США, в частности Японии и Южной Кореи, так как эти страны поддерживают идею многополярного мира.

    «Подобное выступление — непродуманный шаг со стороны Трампа. (…) К сожалению, это еще раз подтверждает, что США пытаются всячески навязать мировому сообществу однополярность», — заключил депутат.

    Ранее заявление Трампа прокомментировал Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Автор: Юлия Кошкина
    #трамп #швыткин
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