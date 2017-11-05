В Госдуме заподозрили Трампа в попытке загипнотизировать американцев

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Москва, 5 ноября. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заподозрил Трампа в попытке загипнотизировать американцев.

Выступая на военной базе в Японии, президент США заявил, что американские военнослужащие могут считать себя «самыми бесстрашными силами в истории мира».

«Трамп просто действует гипнотически в отношении своего населения, убеждая в том, что американская нация якобы во всем лучше всех», — сказал он в беседе с RT.

Депутат Госдумы добавил, что подобная риторика не способствует укреплению отношений с союзниками США, в частности Японии и Южной Кореи, так как эти страны поддерживают идею многополярного мира.

«Подобное выступление — непродуманный шаг со стороны Трампа. (…) К сожалению, это еще раз подтверждает, что США пытаются всячески навязать мировому сообществу однополярность», — заключил депутат.

Ранее заявление Трампа прокомментировал Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.